日清推出「泡麵牙線」顛覆想像！　用麵條剃牙竟還有4種口味能選

記者王則絲／綜合報導

日本「日清泡麵」不只是製造泡麵的知名大廠，也是搞怪的笑料專家，經常推出新奇的周邊商品。近期日清又再度帶來了腦洞大開的最新聯名「泡麵牙線」！甚至一口氣推出4種口味，包括海鮮、牛肉⋯⋯，一邊使用還能一邊品嚐，又一次顛覆大家的想像，獵奇的新聯名立刻在推特引發討論。

▲日本日清泡麵推出「泡麵牙線」。（圖／翻攝自推特@OrigCupNoodles）



日清泡麵經常帶來腦洞大開的生活小物，十足展現日本人獨特的無厘頭與創意，像是先前就有超巨大的杯麵造型包包、泡麵配料外型的泡澡玩具⋯⋯常讓民眾看傻眼，卻又忍不住去搜尋和搶買。

▲日清「泡麵牙線」一口氣推出4種口味。（圖／翻攝自推特@OrigCupNoodles）



這次日清找來了美國牙線品牌合作，意圖非常明顯，正是將牙線做成了泡麵的樣子，搞笑推出「泡麵牙線」！牙線盒上頭印上日清招牌的杯麵圖案，半透明的外殼則保留質感，而裡頭的內容物才是重頭戲，他們不只是將牙線做成捲捲的黃色麵條，看起來超逼真，甚至還一次帶來4種口味，包括海鮮、咖哩、牛肉和雞肉，讓人一邊剃牙還能嚐到泡麵的味道，光用想像的就覺得超獵奇，官方的示範照片更是讓人笑到噴飯。

另外，最近以油豆腐烏龍麵聞名的日本咚兵衛，也推出超爆笑的新品，以他們最出名的豆皮為靈感，製作出了一款「豆皮棉被」形成話題，皺皺、油亮的外皮做得超逼真，蓋在身上大概會讓人忍不住想咬一口。

▲日本咚兵衛推出的「豆皮棉被」。（圖／翻攝自推特）



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