fb ig video ETtoday search mobile

珍妮佛羅培茲情牽20年前舊愛　「吃回頭草」3大優點難以抗拒

>

記者王則絲／綜合報導

「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）和「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）於日前宣布已求婚成功，其實早在20年前兩人就曾訂婚，雖然後來戀情告吹，但緣分在20年後還是將兩人牽在一起，讓台灣的民眾們不免聯想到藝人大S，同樣是情牽二十多年前的舊愛。其實「吃回頭草」並不是愛情的禁忌，只是會更需要勇氣，但與舊愛重圓同時也是有不少優點與好處的，以下一起來看看。

▲▼珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）與舊愛班艾佛列克（Ben Affleck）復合。陪男友走上威尼斯影展紅毯。（圖／路透）

▲班艾佛列克與珍妮羅羅培茲。（圖／路透）

＃不需花時間重新認識對方

曾經是彼此最熟悉的人，雖然中間分開過，再次相遇仍能保有一定程度的默契，尤其是彼此個性中最軟弱、最真實的那面，也都早已看過了，不必再多花時間去觀察。不過在分開的時間裡，人必定有所成長與改變，造就既熟悉又陌生的感受，但這種「哪裡不一樣」的感覺，反而是能成為勾起興趣的關鍵，帶給雙方像當初相戀時一樣的新鮮感。

▲珍妮佛羅培茲、班艾佛列克。（圖／達志影像／美聯社）

▲「吃回頭草」有3大優點令人難以抗拒。（圖／達志影像／美聯社）

＃不管好的壞的，都擁有更多共同的回憶

兩個人曾一起走過的時光，並沒有因為中間分開而消失，比起從零開始交往的情侶，復合的情侶擁有更多共同的回憶，不管是好的、壞的，都會是未來一起走下去的養分，同時也能衍生聊不完的話題，這些點點滴滴在復合之後都更顯珍貴。

▲Jennifer Lopez珍妮佛羅培茲。（圖／達志影像）

▲失去過一次，兩人都更懂得珍惜。（圖／達志影像）

＃失去過一次，兩人都更懂得珍惜

人生每個階段面臨的問題都不同，有時即便愛上對的人，也可能愛在錯的時間點，如果兩個相愛的人曾在過去因不成熟而傷害了對方，分開許久後卻在另一個人生交叉點相會，他們將會更加珍惜彼此的感情，不再輕談分手，也會願意更用心經營關係。

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

「天生獨立星座」Top 3！　第一名不靠男友，天大的事自己搞定

「天生獨立星座」Top 3！　第一名不靠男友，天大的事自己搞定

Jennie罕見穿搭失誤「下半身顯腫」　穿錯褲子慘成五五身、假胯寬

Jennie罕見穿搭失誤「下半身顯腫」　穿錯褲子慘成五五身、假胯寬

最「狡猾」的3大星座！Top 3平時蠢萌讓人猜不到，其實扮豬吃老虎

最「狡猾」的3大星座！Top 3平時蠢萌讓人猜不到，其實扮豬吃老虎

曾馨瑩12歲女兒踩45,900元名鞋唱跳　洩富豪千金身分　 日清推出「泡麵牙線」顛覆想像！　用麵條剃牙竟還有4種口味能選 好髮質靠「洗出來」！口碑洗髮精出列，洗後蓬鬆又紓壓 小心這3種朋友別深交：愛抱怨、愛貶低都是差勁人選 「晚婚更幸福」星座Top 3 ！　冠軍被動久了，一等到就是真愛 YouTuber妙栗教你用「平價品牌」穿成文青　每套都像從日雜走出 莉莉柯林斯老氣盤髮成敗筆　「艾蜜莉」造型踢鐵板靠美腿撐場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面