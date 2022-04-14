珍妮佛羅培茲情牽20年前舊愛　「吃回頭草」3大優點難以抗拒

記者王則絲／綜合報導

「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）和「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）於日前宣布已求婚成功，其實早在20年前兩人就曾訂婚，雖然後來戀情告吹，但緣分在20年後還是將兩人牽在一起，讓台灣的民眾們不免聯想到藝人大S，同樣是情牽二十多年前的舊愛。其實「吃回頭草」並不是愛情的禁忌，只是會更需要勇氣，但與舊愛重圓同時也是有不少優點與好處的，以下一起來看看。

▲班艾佛列克與珍妮羅羅培茲。（圖／路透）



＃不需花時間重新認識對方

曾經是彼此最熟悉的人，雖然中間分開過，再次相遇仍能保有一定程度的默契，尤其是彼此個性中最軟弱、最真實的那面，也都早已看過了，不必再多花時間去觀察。不過在分開的時間裡，人必定有所成長與改變，造就既熟悉又陌生的感受，但這種「哪裡不一樣」的感覺，反而是能成為勾起興趣的關鍵，帶給雙方像當初相戀時一樣的新鮮感。

▲「吃回頭草」有3大優點令人難以抗拒。（圖／達志影像／美聯社）



＃不管好的壞的，都擁有更多共同的回憶

兩個人曾一起走過的時光，並沒有因為中間分開而消失，比起從零開始交往的情侶，復合的情侶擁有更多共同的回憶，不管是好的、壞的，都會是未來一起走下去的養分，同時也能衍生聊不完的話題，這些點點滴滴在復合之後都更顯珍貴。

▲失去過一次，兩人都更懂得珍惜。（圖／達志影像）



＃失去過一次，兩人都更懂得珍惜

人生每個階段面臨的問題都不同，有時即便愛上對的人，也可能愛在錯的時間點，如果兩個相愛的人曾在過去因不成熟而傷害了對方，分開許久後卻在另一個人生交叉點相會，他們將會更加珍惜彼此的感情，不再輕談分手，也會願意更用心經營關係。