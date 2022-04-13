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三星100吋「投影電視」售價3萬有找　The Freestyle預購送7千元贈品

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▲三星The Freestyle投影機。（圖／品牌提供）

▲三星在台推出The Freestyle微型投影機，僅有捲筒衛生紙大小。（圖／品牌提供、記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

三星今（4／13）在台發表旗下最新微型投影機The Freestyle，尺寸僅比捲筒衛生紙大一點，最大可投射出100吋畫面，最高畫質支援至1080p，且內建影音串流平台，直接打開就能追劇，此外也可連線手機、電視鏡面輸出，還能當成情境燈、藍牙喇叭使用，重量僅0.8公斤，只要外接專屬行動電源，在家中任何牆面、戶外帳篷都能使用。

▲三星The Freestyle投影機。（圖／品牌提供）

台灣每年電視銷量約100萬台，因手機、平板等隨身影音裝置普及，電視銷售數量逐漸年下滑，「可移動式」影音裝置有更多優異設計，三星The Freestyle便是一例，在今年1月美國CES消費性電子展首度發表的The Freestyle，才兩個多月就飄洋過海到台灣上市，誠意十足，機身內建YouTube、Netflix、Disney+等串流平台，品牌也以「微型投影電視」切入市場，機身迷你、輕巧易攜帶的特性，隨時都可投出大尺吋畫面，成功區隔手機與平板等應用情境。

▲三星The Freestyle投影機。（圖／記者蔡惠如攝）

The Freestyle微型智慧投影機在2.7公尺距離可投出100吋大畫面，解析度為1920 x 1080、顯色技術與投影技術分別為LED與DLP，支援550流明，且具智慧校正功能，內建感應器會偵測投影的位置與斜度，呈現出正方形的螢幕畫面，另可連結手機APP程式進行操控、畫面分享，本身也支援手動校正、螢幕位置大小調整等，只要透過遙控器就能操作。

▲三星The Freestyle投影機。（圖／品牌提供）

此外，機身本身就內建串流平台，甚至遙控器上還有專屬按鍵，不需要透過手機連線或另外下載安裝，開機就可追劇，無論是躺下床上投影在天花板，或是在餐廳裡便吃邊看，還是只單純投射照片與想要的影像都能辦到，此外還內建20種情境模式，可在家裡投出一扇窗戶或星空美景等，或是投出畫面拍照當網美也很可以。

▲三星The Freestyle投影機。（圖／品牌提供）

The Freestyle以投影機結合智慧電視功能切入市場，加上輕巧易攜帶的特色，在台售價為28,900元，。於4／25起至5／10推出預購優惠，訂購加送售價1,790元的防潑水收納包、售價1,090元的粉彩保護套，且登錄再送價值4,990元的專屬行動電源，可提供2至3小時的投影續航，即便在戶外露營、野餐也能爽看一部電影。

▲三星The Freestyle投影機。（圖／品牌提供）

LG日前也推出居家移動電視概念的「StanbyME閨蜜機」，搭載27吋觸控螢幕，底座的輪子裝置能方便平移至家中其他空間，內建電池一次最多可使用3小時，特色在於設計多角度的高度、幅度及螢幕橫直式旋轉調整，可將手機畫面投放到27吋螢幕中，讓追劇族走到哪都能「目不轉螢」，未使用螢幕的狀況下也可當藍芽喇叭，售價30,900元。

▲LG閨蜜機隨身電視。（圖／品牌提供）

▲LG閨蜜機隨身電視。（圖／品牌提供）

關鍵字：

三星, The Freestyle, 投影機, 智慧電視, LG, 閨蜜機

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