Lisa側邊開大洞網讚「女神好辣」　吊帶褲造型減齡變學生妹

▲Lisa穿亮黃色無袖針織背心搭Lee丹寧吊帶褲，一派輕鬆賞花。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）



記者陳雅韻／台北報導

南韓女團BLACKPINK成員Lisa近期開心賞花，連日換造型展現不同的時尚風格，前一日是條紋寬版西裝外套搭配白色休閒褲，最新穿搭則是以無袖的亮黃色針織背心，搭配丹寧品牌Lee的吊帶褲，風格俏皮可愛，有網友注意到上衣側邊開大洞，讓她露出內衣一小角，被粉絲狂讚「女神好辣」。

▲Lisa黃色針織背心側邊開大洞，露出內衣一小角。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa向來勇於挑戰不同風格服裝，就連私服也精心搭配，未必全是名牌上身，她也會混搭平價商品。天氣轉熱，她選擇以針織背心搭配年輕人熱愛的美國品牌Lee吊帶褲，25歲的「姊姊」立刻減齡成學生妹。

▲Lisa巧妙自拍秀16,000元的CELINE棒球帽與83,000元印花牛皮肩背包。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

不過明星氣場不能少，Lisa同時巧搭她代言的法國精品CELINE要價16,000元的Logo棒球帽，以及CELINE布滿品牌標誌印花的83,000元TRIOMPHE牛皮革肩背包，把握每個為代言品牌宣傳的機會。

▲Lisa賞花另一套造型為西裝外套搭配白色休閒褲。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

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