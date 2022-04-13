fb ig video ETtoday search mobile

莉莉柯林斯老氣盤髮成敗筆　「艾蜜莉」造型踢鐵板靠美腿撐場

>

▲▼ Lily Collins 。（圖／翻攝IG）

▲莉莉柯林斯穿Prabal Gurung土耳其藍的迷你裙套裝，大秀美腿。（圖／翻攝lilyjcollins IG）

記者陳雅韻／台北報導

Netflix熱門影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris），第3季敲定今夏啟動，女主角莉莉柯林斯（Lily Collins）、飾演「敏迪」的艾希莉朴（Ashley Park）、演出天菜鄰居的法國男星盧卡斯布拉沃（Lucas Bravo）等主要角色確定回歸，日前一行人齊聚宣傳，莉莉柯林斯以一身超迷你的土耳其藍套裝展現女一氣勢，不過高盤髮的髮型讓她瞬間老了老幾歲，全靠一雙美腿撐場。

▲▼ Lily Collins 。（圖／翻攝IG）

▲莉莉柯林斯佩戴卡地亞LOVE黃K金耳環，57,500元。（圖／翻攝卡地亞官網）

▲▼ Lily Collins 。（圖／翻攝IG）

▲莉莉柯林斯右手食指佩戴卡地亞Juste un Clou戒指，小型款36,400元。

莉莉柯林斯於《艾蜜莉在巴黎》中造型相當時髦，全是一線名牌加身，各種繽紛色彩都能駕馭；戲外她也勇於挑戰，此次公開宣傳即將開拍的第三季《艾蜜莉在巴黎》，她選穿亞裔設計師、同時身兼日本珠寶品牌TASAKI創意總監的Prabal Gurung設計的土耳其藍迷你裙套裝，花瓣式剪裁的合身外套增添戲劇效果，她搭配代言的卡地亞（Cartier）LOVE系列耳環與Juste un Clou釘子戒指，著實吸睛。

▲▼ Lily Collins 。（圖／翻攝IG）

▲莉莉柯林斯的盤髮顯得老氣。（圖／翻攝lilyjcollins IG）

不過莉莉柯林斯頂著高高的盤髮，又刻意在臉頰兩側落下兩道髮絲，立刻讓人聯想到傳統新娘或丈母娘髮型，成為整體造型的最大敗筆，粉絲還是喜歡她自然落下的浪漫長捲髮，顯得青春洋溢。

▲▼ Lily Collins 。（圖／翻攝IG）

▲莉莉柯林斯自然垂落的長捲髮獲得好評。（圖／翻攝lilyjcollins IG）

►Lisa側邊開大洞網讚「女神好辣」　吊帶褲造型減齡變學生妹

►曾馨瑩12歲女兒踩45,900元名鞋唱跳　洩富豪千金身分

關鍵字：

莉莉柯林斯, 艾蜜莉在巴黎, Cartier, 卡地亞

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

Lisa側邊開大洞網讚「女神好辣」　吊帶褲造型減齡變學生妹

Lisa側邊開大洞網讚「女神好辣」　吊帶褲造型減齡變學生妹

《華燈》章廣辰認有心上人　默默備禮當暖男

《華燈》章廣辰認有心上人　默默備禮當暖男

「貝嫂」娶媳巨鑽上身　上億豪宅戴著走當最狂婆婆

「貝嫂」娶媳巨鑽上身　上億豪宅戴著走當最狂婆婆

孫藝真戴41萬鑽石耳環當最美新娘　貝克漢媳婦搭巨鑽襯百億身家 LV萬元手鍊藏善心　Virgil Abloh最後設計遺愛人間 楊祐寧評香奈兒包「很美的黑色垃圾袋」　老婆自嘲「我開心就好」 曾馨瑩12歲女兒踩45,900元名鞋唱跳　洩富豪千金身分　 珠寶課／買裸石訂製專屬珠寶正夯　更多藏家當「濃縮貨幣」避險 瑪麗蓮夢露肖像畫估價飆破57億元　所得全數做慈善 亮・珠寶／MIKIMOTO「黑化」珍珠超酷　不到萬元入手M字耳骨夾

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面