莉莉柯林斯老氣盤髮成敗筆　「艾蜜莉」造型踢鐵板靠美腿撐場

▲莉莉柯林斯穿Prabal Gurung土耳其藍的迷你裙套裝，大秀美腿。（圖／翻攝lilyjcollins IG）



記者陳雅韻／台北報導

Netflix熱門影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris），第3季敲定今夏啟動，女主角莉莉柯林斯（Lily Collins）、飾演「敏迪」的艾希莉朴（Ashley Park）、演出天菜鄰居的法國男星盧卡斯布拉沃（Lucas Bravo）等主要角色確定回歸，日前一行人齊聚宣傳，莉莉柯林斯以一身超迷你的土耳其藍套裝展現女一氣勢，不過高盤髮的髮型讓她瞬間老了老幾歲，全靠一雙美腿撐場。

▲莉莉柯林斯佩戴卡地亞LOVE黃K金耳環，57,500元。（圖／翻攝卡地亞官網）





▲莉莉柯林斯右手食指佩戴卡地亞Juste un Clou戒指，小型款36,400元。

莉莉柯林斯於《艾蜜莉在巴黎》中造型相當時髦，全是一線名牌加身，各種繽紛色彩都能駕馭；戲外她也勇於挑戰，此次公開宣傳即將開拍的第三季《艾蜜莉在巴黎》，她選穿亞裔設計師、同時身兼日本珠寶品牌TASAKI創意總監的Prabal Gurung設計的土耳其藍迷你裙套裝，花瓣式剪裁的合身外套增添戲劇效果，她搭配代言的卡地亞（Cartier）LOVE系列耳環與Juste un Clou釘子戒指，著實吸睛。

▲莉莉柯林斯的盤髮顯得老氣。（圖／翻攝lilyjcollins IG）

不過莉莉柯林斯頂著高高的盤髮，又刻意在臉頰兩側落下兩道髮絲，立刻讓人聯想到傳統新娘或丈母娘髮型，成為整體造型的最大敗筆，粉絲還是喜歡她自然落下的浪漫長捲髮，顯得青春洋溢。

▲莉莉柯林斯自然垂落的長捲髮獲得好評。（圖／翻攝lilyjcollins IG）

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