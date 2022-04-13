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營養師曝「抹茶8大好處」，養顏美容還能除口臭

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▲▼營養師曝「抹茶8大好處」。（圖／Unsplash）

▲抹茶對人體好處多。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

抹茶控看過來！營養師高敏敏分享，抹茶無糖幾乎無熱量，小小一杯療癒又健康，不只如此對人體也有許多好處，一次盤點讓你知！

▲▼營養師曝「抹茶8大好處」。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#養顏、抗衰老

抹茶富含兒茶素和茶多酚，擁有超強抗氧化力，除了能幫助養顏、抗衰老之外，同時能減少細胞受損、預防慢性疾病。

#降低心血管疾病風險

抹茶裡的活性成分，能有效護心，幫助降低心血管疾病風險。

#提高記憶力

抹茶內含的茶胺酸、兒茶素、咖啡因皆能提升注意力和工作效率，對於提升記憶力有幫助。

#去除口臭

抹茶能使口腔維持清新感，避免壞口氣。

#降低膽固醇

抹茶內的營養成分與綠茶相仿，幫助調節血脂肪。

#減緩焦慮

內含茶胺酸成分，能幫助穩定情緒及釋放壓力，忙碌一整天感到焦慮之餘，來杯抹茶放鬆心情。

#燃脂更加倍

抹茶內含咖啡因，幫助提升人體新陳代謝。

#對抗發炎

抹茶有強大抗氧化力，不只如此還能對抗自由基、抗發炎。

▲▼營養師曝「抹茶8大好處」。（圖／Unsplash）

▲抹茶點心藏有熱量陷阱。

營養師高敏敏進一步分享，抹茶營養價值高，但這邊指的是抹茶本人，坊間一些糖分過高的抹茶點心就另當別論，若真的想吃，記得適量攝取搭配運動，才不會讓身體橫向發展。

►營養師曝「養胎不養肉」秘訣：什麼都吃、什麼都不多吃

關鍵字：

抹茶, 營養, 營養師

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