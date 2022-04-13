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好髮質靠「洗出來」！口碑洗髮精出列，洗後蓬鬆又紓壓

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▲▼口碑洗髮精出列，洗後蓬鬆又紓壓 。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／綜合報導

每個人的頭皮髮性都不同，一年四季不管什麼時節，總有人在為頭髮煩惱，換季敏感、夏日出油、冬日乾癢、全年掉髮，想要改善惱人毛病，只好胡亂砸錢救急卻總是沒有起色，其實一切得從好好「洗髮」開始。

洗髮是養髮的第一步，也是最容易入門的一步，但很多人都忽略了這點，要想讓頭皮髮絲維持年輕生機，除了用與洗臉相同的溫涼水洗髮、沖水一分鐘後再塗抹、確實吹乾頭皮外，好好供應毛囊髮絲足夠的營養更是不可或缺的關鍵要素。

▲▼口碑洗髮精出列，洗後蓬鬆又紓壓 。（圖／品牌提供）

▲法國黎諾 竹子保濕洗髮菁，200ml，1,750元 。

結合竹髓精華與天然滋養成分，能高速修護受損髮絲與髮尾，恢復頭髮光澤和生命力，對付髮絲糾結很有一套。

▲▼口碑洗髮精出列，洗後蓬鬆又紓壓 。（圖／品牌提供）

▲ANNAEVERYDAY 蘊活純萃豐盈光感淨髮凝露 星澤木蘭之語，300ml，780元。

嚴選12種頂級植萃修護精華，高達99.4%的天然萃取成分，幫助強化頭皮的肌膚屏障保濕穩定不掉乾屑，高質感香氣讓人一聞就愛上。

▲▼口碑洗髮精出列，洗後蓬鬆又紓壓 。（圖／品牌提供）

▲juliArt 深層抗屑胺基酸洗髮精，220ml，950元。

含甘草次酸與地衣抗菌複合物，舒緩油水失衡造成的乾癢問題，也可避免頭皮氣味的產生。同時添加生薑酊、薑精油與葡萄柚籽萃取，可有效抗菌、舒緩頭皮不適。

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關鍵字：

洗髮, 洗髮精, 清潔, 換季

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