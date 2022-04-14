林心如與Melody撞162萬「錶王」　這款太夯成明星必備款

▲林心如穿Chloé新裝搭配PP Nautilus系列型號7118/1R 腕錶。（圖／翻攝林心如臉書）

記者陳雅韻／台北報導

昨林心如出席法國時尚品牌Chloé高雄義享時尚廣場專門店開幕，活動上她僅搭配手鍊與品牌Zodiac首飾，但活動後她自拍美照，立刻戴上「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）熱門系列Nautilus型號7118/1R玫瑰金鍊帶錶，要價1,621,000元，與「時尚媽咪」Melody撞了同系列錶款，女星劉嘉玲也擁有此系列名錶，成了明星必備款。

▲PP Nautilus系列型號7118/1R 腕錶，1,621,000元。（圖／翻攝PP官網）

林心如與老公霍建華都是愛錶一族，近年來運動錶當道，她沒錯過高級運動錶經典之作—PP發想自舷窗結構的Nautilus金鷹系列錶款，圓潤的八角形錶圈、水平橫紋浮雕面盤都是讓人一眼認出的招牌元素，這回她所戴的7118/1R玫瑰金鍊帶錶搭載自動上鍊機芯，具時、分、秒、日期顯示，中性風格設計與她所穿的Chloé春夏系列白色流蘇風衣很合襯。

▲Melody擁有蜜金色面盤的PP Nautilus系列型號7118/1R自動上鍊女錶，1,621,000元。（圖／翻攝melodykliu IG）



巧合的是林心如與Melody眼光一致，都收藏PP Nautilus玫瑰金鍊帶錶，兩者的差異在於面盤顏色，林心如的款式面盤為白色，Melody所選的錶款為蜜金色面盤，今年2月PP漲價後，定價已達1,621,000元。

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