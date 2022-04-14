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風・Luxury／G-SHOCK上攻10萬市場　內外更強悍、質感大升級

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▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK以日本研發的特殊高級鈦合金材質打造MRG-B5000B-1腕錶，115,000元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日系鐘錶品牌站穩腳步後，不約而同發展高端錶款，Seiko獨立發展出高級品牌Grand Seiko，CITIZEN也鑽研自製高階機械機芯的The CITIZEN系列，而CASIO熱賣的G-SHOCK持續朝材質下功夫，推出定價上看10萬元的頂級錶款MRG-B5000，採用日本研發的特殊高級鈦合金材質比一般純鈦硬度更高，原本一體成型的錶圈設計也改由繁瑣的25個零件重新組合而成，並一一進行拋光，不僅更強悍，質感也大升級。

▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK錶殼、背蓋與按鈕採用Ti64鈦合金，錶圈是COBARION®材料製成，硬度都比純鈦高許多。

G-SHOCK首款全金屬概念的MR-G於1996年問世，新一代MRG-B5000復刻自1983年的DW-5000C，保留磚牆圖樣，搭配八角的紅框等經典設計，最大突破是使用日本高科技材料打造，錶殼、背蓋與按鈕採用硬度是純鈦2倍的Ti64鈦合金，錶圈則由硬度是純鈦4倍的COBARION®材料製成，而錶帶則是採用硬度是純鈦3倍的DAT55G合金，不易產生刮痕，整只錶款相較於不鏽鋼版本的167g減少至114g。兩款新錶分別為DLC類鑽碳硬化處理的黑色款MRG-B5000B，以及經碳化鈦Tic表面處理呈現髮絲紋理與鏡面效果的MRG-B5000D腕錶。

▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK頂級錶款MRG-B5000包含25個零件組成的多重防護結構。

此外，G-SHOCK新款MRG-B5000腕錶結合全新耐衝擊構造，於腕錶2、4、8、10點鐘方向的T型零件內，加入彈簧墊片吸收衝擊。具備強悍內在也要講究外在質感，改由25個零件組成的錶圈每個零件都經過拋光處理，就連錶鍊圓孔中都嵌入了獨立針腳，以便對錶帶進行細緻的拋光，具備Bluetooth®藍牙連結和世界六局電波、LED照明、世界時間、計時碼錶、倒數計時與鬧鈴等功能。

▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK MRG-B5000D-1腕錶以碳化鈦Tic表面處理，展現髮絲紋理和鏡面外觀，100,000元。

CITIZEN則於1970年發表全球首款鈦金屬錶殼的腕錶，純熟的超級鈦技術展現堅固且耐磨損、輕盈、耐腐蝕性且親膚性等特色，品牌更持續研發鍍色技術，自豪是業界唯一從製作鈦金屬錶殼、鍍色都在自家工坊完成的鐘錶品牌。近期新款Exceed系列CC4030-58L GPS光動能錶，即在超級鈦材質中再加入鉑，因此錶殼呈現亮面的銀色，搭配由深淺藍色幾何圖形構成圓滿的面盤，表現「希望」的設計概念。

▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN Exceed系列CC4030-58L GPS光動能錶，84,800元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

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關鍵字：

風Luxury, CASIO, G-SHOCK, CITIZEN

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