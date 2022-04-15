「大同電鍋扭蛋」根本縮小版太可愛　開蓋驚見肉包竟是隱藏款

實習記者施至真／綜合報導

大同電鍋是萬年不敗的生活用品，更是不少料理新手的好夥伴，日本Kenelephant玩具公司推出的一款「電鍋扭蛋」，將婆婆媽媽最熟悉的大同電鍋迷你化，不只做工細節超精緻，打開蓋子居然驚見迷你肉包和食譜，讓網友直呼「太可愛！」，好想扭起來。

煮婦的居家好夥伴大同電鍋自1960年推出以來，已經超過60個年頭，日本這款「電鍋扭蛋」一共有6種款式，分別為台灣經典的橘紅、茶綠款，以及日本新款的鵝黃、白、湖水藍等款式，除了外部Logo和使用按鍵的設計不同之外，台日兩款一樣都配有電鍋、鍋蓋、內鍋、內鍋蓋、蒸盤、飯勺、量杯等迷你配件，超仿真的設計讓不少網友一拿到，就忍不住拍下對比照。

▲「大同電鍋扭蛋」簡直就是縮小版。（圖／翻攝IG@kenelephant2000，下同）

除了齊全的迷你配件，還有不少幸運的網友抽中隨機附贈的「肉包三入組」驚喜配件，將迷你肉包放入電鍋中，打開鍋蓋彷彿就能聞到包子剛出爐的陣陣香氣，讓網友驚喜直呼「太可愛了」、「忍不住也好想買一顆回家吃！」另外，「電鍋扭蛋」還將大同公司監修的簡易食譜製成迷你食譜書，讓料理新手也能在家做出簡單又美味的電鍋料理。

▲「肉包三入組」是隱藏款配件，另有附迷你食譜書。

喜歡懷舊生活用品的朋友，日本扭蛋公司YELL也推出一系列「懷舊水壺扭蛋」，這系列包含在阿嬤家最常見的金色、銀色煮水壺，印上可愛小花的橘色、綠色琺瑯壺，以及不銹鋼水壺等5款，每款都掀起滿滿童年回憶。

▲懷舊水壺扭蛋也超可愛（圖／翻攝chappy-net.com）

另外，最近掀起超高討論度的就屬這款「陌生人證件照」扭蛋，主打的就是一個與你沒有任何關係、你從未看過的「路人」大頭照，扭蛋機裡共有10種陌生男、女性的藍色背景證件照，照片中的人，都是貨真價實存在於現實生活中的人物，都是創作者的朋友，或是願意合作的網友經本人授權才拍攝做為扭蛋。

▲日本推出超獵奇的「陌生人證件照」扭蛋。（圖 / 翻攝Twitter@gashaponman）



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