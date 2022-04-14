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IU踩大理石白NB574！「4雙永續新鞋」NIKE再生、adidas繽紛跑鞋必敗

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▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲《ET FASHION》整理永續時尚新鞋款 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

永續時尚是未來發展的一大重點，就連運動鞋款也搭上永續熱潮，近期重點鞋款New Balance經典純淨574 注入永續精神再進化；Nike Pegasus Turbo Next Nature 則是使用至少 50%的再生材料製成，讓大家在選擇鞋款的同時，為地球環境盡一份力。

IU演繹New Balance經典純淨574

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲IU穿著經典鞋款574； 57/40系列繽紛新色 。（圖／品牌提供）

New Balance將經典鞋款574再進化，本次推出3款純淨新配色，包括質感的元祖灰ML574EVG、大理石白ML574EVW、原石灰ML574RD2，並請到亞太區形象大使IU (李知恩)演繹。另外，偷偷增高的57/40系列也有新色，梨花奶油色W5740CHA，麂皮與拼接設計堆疊非常值得入手。

Nike Pegasus Turbo Next Nature 

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲Nike Pegasus Turbo Next Nature是品牌在高性能鞋款設計領域的新作 。（圖／品牌提供）

同樣延續永續理念，Nike Pegasus Turbo Next Nature是品牌在高性能鞋款設計領域的新作，材質上以至少 50%的再生材料製成，鞋款的中底亦由至少 55%的再生 ZoomX泡棉製成。造型上則有初代 Pegasus Turbo 鞋款的指標性疾速條狀設計回歸。

adidas與知名環保製鞋品牌Allbirds合作打造跑鞋

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲adidas與知名環保製鞋品牌Allbirds合作打造跑鞋 。（圖／品牌提供）

adidas與知名環保製鞋品牌Allbirds合作打造跑鞋，ADIZERO X ALLBIRDS 2.94 KG CO2E名字由來就是因「碳排放量僅 2.94 KG」，鞋面和外底結構以七巧板為靈感，非常具有拼接效果，特殊的EVA中底有17% 源自甘蔗的植物成分，每一步都輕巧。

PALLADIUM 永續潮流新作TICKET TO EARTH系列

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM 永續潮流新作TICKET TO EARTH系列。（圖／品牌提供）

PALLADIUM 永續潮流新作TICKET TO EARTH系列，鞋型包含 PAMPA 經典軍靴與 PALLASHOCK 巧克力鞋，柔軟的再生科技纖維鞋面打造，鞋跟處上有著象徵TICKET TO EARTH設計增添辨識度，好穿好脫是永續新選擇。

關鍵字：

IU, 李知恩, New Balance, adidas, NIKE, PALLADIUM

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