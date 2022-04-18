韓國大創必囤好物連太妍、韓韶禧都愛　不到100元直接變身最美公主

實習記者施至真／綜合報導

大創（DAISO）主打販賣多元的商品品項，以及小資族也能輕鬆入手的超低價格，成功在亞洲各國站穩腳步，除了Ins風居家用品、文具，童趣感飾品也因為女星太妍和韓韶禧配戴，而在網上掀起熱議。今天就來介紹5款韓國大創必囤好物，還有兩款超Q卡通小物，全部一起打包回家。

＃童趣風飾品

太妍在節目《驚人的星期六》戴上一組「愛心寶石飾品」變身超美公主，立馬掀起網友熱議，原來搭配竟是玩具飾品，就是韓國大創的雜貨小物，從王冠、項鍊加上耳環的組合只要3000韓元（約台幣71元），不只太妍喜歡，就連韓韶禧也在去年的慶生會，戴上相似款的寶石項鍊和耳環，讓粉絲驚呼：「原來想Get女神同款這麼簡單」、「真的看不出來是玩具」。





▲太妍、韓韶禧都愛大創玩具珠寶。（圖／翻攝IG@@xeesoxee）

▲太妍、韓韶禧都戴玩具珠寶。（圖／翻攝自推特@dear39ty、theqoo.net）



除了女神配戴的玩具珠寶，韓妞出門必備的造型鯊魚夾和小髮夾，也是夏天出門的好夥伴，現在就快點買起來，為炎炎夏日超前部署。

▲其他款造型髮飾也很可愛。（圖／翻攝IG@daisolife，下同）

＃Ins風瓷器用品

想要為家中杯子、碗盤換上新氣象的朋友，可以考慮韓國大創的「ins風瓷器用品」，從造型花色、簡約素色到炫光，各種風格款式都能找到，高質感的設計風格再搭配甜死人的價錢，深受小資顧客的喜愛。另外，不只杯盤等瓷器，就連花瓶擺飾也有多種種類可以挑選，瓷器商品可說是相當齊全。

▲Ins風瓷器用品為居家擺設增加質感。（圖／翻攝IG@daisolife）

＃花俏文具商品

韓國大創多種不同款式的文具，絕對是文具控和學生族的最愛，從筆記本、紙膠帶到原子筆、彩色筆，除了品項多到讓你選不出來，價錢也非常親民，更別說是超可愛的限量聯名商品了，只要走進大創，保證不會讓你兩手空空走出來！

＃節慶裝飾品

說到生活用品，怎麼能少了節慶裝飾呢？韓國大創不只聖誕節、萬聖節會推出相關的居家擺飾，就連新年和西洋情人節都有推出相關的節慶裝飾品和實用禮品。

＃收納小物

除了居家擺飾和生活小物，大創最厲害的就是收納小物啦！沒錯，從可以拿來裝衣服的超大收納箱、廚具置物籃，到簡易分類化妝品的透明壓克力架都有。另外，之前超夯的摺疊床上桌在韓國大創也能買得到。

＃DUCKY WORLD廚房用品

韓國雜貨品牌DUCKY WORLD近期也推出一款相當火紅的「肥嘟嘟左衛門陶瓷鍋」，不僅將鍋蓋把手製成廚師帽，加上肥嘟嘟左衛門的頭上，就連氣孔都設計在豬鼻子上，當燉煮食物的熱氣從鼻孔噴出時，彷彿是被小新惹毛了一樣，一整個生動到不行！

▲肥嘟嘟左衛門陶瓷鍋造型太生動。（圖／翻攝duckyworld.co.kr）

＃MINISO造型收納

與大創販賣類似商品的MINISO，也有一款《熊熊遇見你》的「阿極吊掛收納盒」，將純白的吊掛式收納盒印上北極熊「阿極」的臉，掛在廚房陪你一起做飯，是不是馬上就動力滿滿了呢。

▲快用阿極吊掛收納盒陪伴你的居家時光。（圖／翻攝IG@miniso.official）

▶日清推出「泡麵牙線」顛覆想像！ 用麵條剃牙竟還有4種口味能選



▶營養師曝「抹茶8大好處」，養顏美容還能除口臭