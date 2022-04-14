星巴克4／15起每週「特定5款」買一送一　3大優惠一次看

▲星巴克買一送一方案又來了。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克最新優惠出爐，從4／15起每週五推出黑咖啡系列每一送一優惠，且非常大氣直接做到6／3，要大家每個小週末都能精神一下，早早把工作做完開心過週末，此外還有2個特價與優惠活動也正提供，畢竟星迷們無論如何還是要來一杯的，為何不趁優惠出手更幸福呢？

星巴克從4／15起至6／3期間，每週五推出「Black Party 黑咖啡 Happy Hour」活動，消費者當天上午10點到下午2點時段，至店內購買兩杯相同容量、風味、冰熱的指定黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待。優惠品項包括美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡，部分門市與車道服務不適用此優惠。

此外，別忘了在5月底前，每週一上午10點前至店版中杯美式咖啡，不限冰熱均享有單杯65元的優惠價；在6／4前，每週六至店內點購大杯COLD BREW及氮氣冷萃系列，單杯可享30元折扣，請注意優惠品項為冷萃與氮氣冷萃咖啡系列，不包含典藏冷萃或典藏氮氣冷萃咖啡系列，以上部分門市不提供優惠選項。

伯朗咖啡館在4月也推出「世界地球日飲品買一送一」優惠，針對4／10、4／11、4／17、4／18、4／24、4／25都有好友分享優惠，各日優惠門市均有不同，建議可在官網查詢，分享日以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯。飲品不限品項、容量，手沖咖啡Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，結帳金額以高價品計算。