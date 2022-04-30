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迎接夏天就靠7款「清爽好物」超前部屬！涼感衛生棉、鯊魚夾都是神隊友

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實習記者施至真／綜合報導

近來早晚溫差大，常常晚上穿上外套還是能感受到陣陣寒意，但白天卻熱到30度，宛如炎炎夏天一樣，為了迎接夏天的到來，今天就整理了7款不可缺少的「清爽好物」，現在就筆記起來，一起當個乾爽水美眉吧！

＃衛生棉條

悶熱的夏天，會讓生理期的那幾天感到特別不舒服，為了避免細菌滋生，除了勤換衛生棉，也可以使用「衛生棉條」，為妹妹打造乾淨舒爽的環境，另外迷你的外包裝，更是喜歡帶小廢包出門的女生的福音。

＃涼感衛生棉

不習慣使用衛生棉條也沒關係，「涼感衛生棉」也能帶來清爽舒適感，除了揮別夏天帶來的悶熱不舒服，清爽的香氣還能消除尷尬異味，吸收力強大的涼感衛生棉，完全就是女生夏日的神隊友。

▲迎接夏天就靠7款「清爽好物」超前部屬。（圖／翻攝MOMO）

▲女生保持妹妹乾爽，才能迎接好心情。（圖／翻攝品牌官網、IG@sofytaiwan）

＃護那酷涼液

日本藥妝店必買好物「護那酷涼液」，在台灣也買得到啦！夏天蚊蟲比較多，容易被叮咬，只要在患部適量塗抹，就能馬上止癢，清爽不黏膩的質地，也是它超受歡迎的原因。

＃止汗劑

台灣夏天濕熱的氣候，只要一出門就會馬上爆汗，不但容易造成腋下滋生細菌，還會引發狐臭，為了改善體味問題，「止汗劑」就成為不可缺少的必備聖品了，想要保持乾爽，撃退令人尷尬的汗漬及異味，就快點入手一罐喜歡的止汗劑吧！

▲迎接夏天就靠7款「清爽好物」超前部屬。（圖／翻攝MOMO）

▲酷涼液和止汗劑是夏天福音。（圖／翻攝kowataiwan.com，PChome購物）

＃蜜粉式吸油面紙

女生共通的困擾，除了爆汗之外，應該就是出油了吧。現在就入手「蜜粉式吸油面紙」，只要一包就能同時解決出油和補擦蜜粉的問題，最重要的是，小小一包完全不佔空間，一樣是小廢包派的必備良品。

＃手持迷你電風扇

不論男女老少，夏天出門絕對少不了「手持迷你電風扇」，雖然比起真正的電風扇和冷氣，效果非常有限，但對於狼狽爆汗的朋友來說不無小補，因此只要夏天一到，手持迷你電風扇便會開始熱賣。

▲迎接夏天就靠7款「清爽好物」超前部屬。（圖／翻攝MOMO）

▲吸油面紙和迷你電扇不分男女都愛用。（圖／翻攝MOMO購物）

＃韓系鯊魚夾

長頭髮的女生都知道，最快速散熱的方法就是把頭髮綁起來，而使用髮圈和橡皮筋容易在放下頭髮後，變形出現痕跡，因此近年開始流行「韓系鯊魚夾」，從壓紋圖案、顏色、材質到大小形狀，都有別以往的居家款式，讓你就算夾上鯊魚夾，也不會看起來太過居家隨便，甚至還能為穿搭增加一些韓國歐膩的元素，變得好時髦。

▲迎接夏天就靠7款「清爽好物」超前部屬。（圖／翻攝MOMO）

▲快用韓系鯊魚夾為穿搭加分吧。（圖／翻攝小紅書@Suzyacc Kr）

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關鍵字：

夏天好物, 夏天必備, 夏天, 女性用品, 衛生棉條, 止汗劑, 鯊魚夾

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