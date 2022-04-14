Jisoo、秀智撞衫上演「仙女打架」　神級顏值分不出高下

記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jisoo日前於雜誌封面中，演繹一套DIOR純白平口禮服，碰巧女星秀智也幾乎在同時穿上了同款出鏡畫報，兩位女神撞衫讓毒舌的網友們難得評斷不出個高下，撞衫上演了一場精彩的「仙女打架」。

Jisoo日前登上日版《BAZAAR》5月號，以DIOR兩套黑白禮服登封，她先是穿著黑色的背心小洋裝，頭上綁著黑色蝴蝶結緞帶，活像個小公主，另一版封面Jisoo則是換上純白造型，身穿純白平口禮服，背後鏤空設計洩小小性感，雖然有膚色內搭，還是成功營造又純又欲的氛圍。

秀智則是於韓版《MARIE CLAIRE》4月號擔任封面人物，她罕見剪了眉上「狗啃瀏海」成為一大亮點，其中一套純白裙裝造型正巧與Jisoo撞衫了，秀智憑藉著168公分的高挑身形，駕馭超長裙襬絲毫不費力，手拎蜜桃色的Lady Dior手袋，過人氣質盡顯。

Jisoo與秀智這次撞衫再度上演「人間DIOR」的爭奪之戰，但兩位女神都是品牌的心頭肉，且神級顏值無從挑剔，讓一向毒舌的網友們也瞬間評判不出個高下，只能說看兩位仙女比拼實在太精彩了，「這衣服根本為Jisoo做的」、「Jisoo這組照片看起來好日系、好美」、「兩個人都超美」、「秀智是天使。」

►Jennie罕見穿搭失誤「下半身顯腫」 穿錯褲子慘成五五身、假胯寬

►「最辣孕婦」蕾哈娜透視蕾絲裝尺度太逼人！裸身泡澡靠泡泡遮點