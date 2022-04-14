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吃了低脂食品竟變胖！營養師揭「常見減肥地雷」，你中了幾個？

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▲▼營養師揭「常見減肥地雷」。（圖／Unsplash）

▲有時候運動過度也不利於減重。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

少吃也多動了，但體重卻一動也不動，營養師程涵宇在臉書分享，當吃得太少卻做了過多讓自己感到壓力山大的運動，可能踩到減肥地雷而不自知，盤點減重中常見的錯誤，看看你中了幾項？

#只關心體重

如果你是用健康的方式在減重，覺得體重掉得不夠快是非常正常的，要記得體重計上面的數字只是衡量體重的其中一種方式，我們的體重會受到很多原因影響造成波動，甚至在幾天的時間內波動1~2公斤。

▲▼營養師揭「常見減肥地雷」。（圖／Unsplash）

#吃太多

吃對東西還不夠，若飲食份量沒拿捏好，同樣容易失敗，像是海鮮、雞胸肉和堅果都要適量吃，千萬別吃過量。

#吃太少

每天被飢餓感包圍，並且會新陳代謝降低、肌肉量降低。這個狀況常發生極低熱量飲食，要明白吃對東西比不吃來得好

▲▼營養師揭「常見減肥地雷」。（圖／Unsplash）

#不運動或運動過度

不運動會使肌肉量下降，新陳代謝降低，而運動過度會讓自己感到壓力，進一步影響荷爾蒙，所以適度運動是最棒，不只能降體脂、增加肌肉量，同時能防止代謝變慢。

#不阻力訓練

舉重、阻力訓練可以幫助提高新陳代謝率，增加肌肉量，幫助減脂，而且有助於減掉肚肚的脂肪。曾有針對4,700 多名肥胖患者在內的 32 項的回顧研究發現，減脂的最佳方法是將有氧運動和舉重重訓結合。

▲▼營養師揭「常見減肥地雷」。（圖／Unsplash）

#掉進低脂陷阱

標榜低脂的食品通常被認為可以幫助減肥。可是有時候可能會反效果。營養師提醒必須參考食品標示，因為這類型的產品有些可能會加糖來讓食物變得好吃，有些一小盒的低脂優格170g就添加了23.5 公克的糖，吃低脂肪產品也會變得容易飢餓，最後可能導致吃進更多食物。

#高估運動消耗的熱量

研究發現，大家往往會高估自己在運動中燃燒的熱量，像是運動過後想說至少可以消耗500大卡吧，這時晚餐就想說多吃了增加400大卡，實際上運動只消耗200大卡，來回之間又增加了200大卡。

▲▼減重常犯錯誤。（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

關鍵字：

減重, 地雷, 營養師

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