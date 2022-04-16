《2521》90年代穿搭值得一看！金泰梨、南柱赫情侶款式復刻青春的美好

文／Dappei

將故事背景設定在 1998 年的《二十五，二十一》，劇中除了能看見面對社會動盪不安的大環境下，主角們在各自的青春中如何改變與成長，角色們在劇中服裝所呈現的90年代復古風格也很值得一看；鮮豔的色彩、寬鬆不受拘束的版型 ⋯⋯ 等都充分展現面對環境的無奈，強烈的服裝風格成了人們訴說自我的管道，今回就跟著 Dappei 一起看看劇中有哪些經典的90年代復古穿搭吧！

Look 1：寬鬆條紋上衣

條紋上衣隨著撞色、粗細不同而在搭配上能有許多變化，劇中也能看出隨著角色的個性不同，所著用的條紋上衣顏色也不同，像是正值青春時期的羅希度所著用的顏色較為鮮豔，這件亮黃色與藍色相間的寬鬆條紋上衣，給人較活潑、開朗的印象。而歷經生活中許多無奈，個性相對成熟、穩重的白易辰，其所搭配的條紋上衣顏色相對低飽和，像是這件黑色、白色相間的條紋上衣，且較小的條紋間距也與他較細膩的性格相符。

▲寬鬆條紋上衣（圖／1 2）

Look 2：橄欖球衫、POLO 衫

因為嘻哈文化逐漸興起，許多饒舌歌手在造型中搭配寬大的橄欖球衫，使得這項運動單品被對嘻哈文化懷有憧憬的青少年廣為著用，因此90年代可說是橄欖球衫融入日常穿搭的關鍵時期。同樣的時空背景下，橄欖球衫與外型十分相似的 POLO 衫也在劇中經常出現；像是因為喜歡高宥琳而穿上一身嘻哈風格服裝的文智雄便將橄欖球衫融入造型中，而若想在日常中搭配橄欖球衫，不妨參考羅希度的著用方式，以棉質橄欖球衫搭配棉質短褲及復古風格的球鞋，視覺上能給人舒適又不失亮點的感覺。

▲橄欖球衫、POLO 衫（圖／1 2）

Look 3：色彩高飽和的單品

以服裝顏色來說，90年代充滿各式高飽和度的色彩，鮮豔的顏色使得穿搭更具個人特色，而從劇中也能看見，一件色彩高飽和的單品簡單搭配微寬鬆的牛仔褲，便能給人率性的美式街頭感，視覺上也更加有活力。

▲色彩高飽和的單品（圖／1 2）

Look 4：嘻哈風的丹寧吊帶褲、變形蟲領巾

原本是為了工人量身設計的丹寧褲、吊帶褲，也在90年代深受青少年們歡迎；寬鬆的剪裁、厚實而耐磨的布料能充分展現陽光、叛逆的氣息，而像文智雄以寬鬆、大圖案設計的上衣搭配單寧牛仔褲，並在配件上使用風格鮮明的頭巾，最後以一雙土黃色工作靴讓整體造型更完整的搭配方式，是當時十分有潮流感的穿搭！即便在現代也很適合喜歡強烈造型感、美式街頭風格的搭黨們參考。

▲嘻哈風的丹寧吊帶褲、變形蟲領巾（圖／pinterest）

Dappei 結語：

《二十五，二十一》迎來大結局，隨著劇情的走向，男女主角關係的發展也引發熱議，但無論結局是否符合劇迷心中期待，相信劇中的復古穿搭、與主演們一同經歷青春的純樸及成長，都讓這部劇十分值得觀看。

文字編輯：Yei

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