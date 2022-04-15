炸龍珠熱量快破千！營養師曝「下酒菜熱量表」，吃錯一定胖





▲挑選下酒菜學問大。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

疫情升溫，大家減少外出用餐機會，改找三五好友來家中聚會，免不了就有飲料和美食，營養師余朱青在臉書分享，常見的下酒菜大多高油高鹽，喝一口酒搭配一口菜，小心熱量破表，貼心整理「下酒菜熱量表」，教你聰明挑選。

少吃也運動了，千萬別因聚會而減重破功，營養師余朱青指出，鹹酥雞一大份熱量就要550大卡，烤魷魚一隻熱量也要380大卡，熱炒店常見的炸龍珠200克，熱量將近要破千，就連炸肥腸250g也要758大卡，挑選下酒菜請留意。

▲（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

一罐啤酒熱量150大卡，但若是一罐接著一罐喝，熱量絕對破表，營養師也提醒，下酒菜大多是重油、重鹽且重口味，不是油炸就是炭烤，別以為滷味熱量就不高，滷豬皮一份熱量就將近500大卡，且鈉含量非常高。

相對以上的高熱量下酒菜，以下像是毛豆、涼拌小黃瓜、涮肉片、沙拉和涼拌海蜇皮都是爽口下酒菜，以涼拌海蜇皮來說，海蜇皮本身熱量低，100公克才20大卡，而且還含有豐富的膠質，容易有飽足感，而且還低膽固醇。涼拌小黃瓜也能幫助消水腫且利尿，歡聚時稍加留意食材內容，挑選輕食下酒菜，不僅吃得開心又沒有負擔。

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