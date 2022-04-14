fb ig video ETtoday search mobile

拿舊衣到UNIQLO能做訂製「毛孩衣」！旗艦店新增喝茶、充電區

>

記者王則絲／台北報導

UNIQLO一向秉持推行永續的精神，並積極尋找方法讓民眾參與，最近便推出了一個全新的服務「舊衣新生工坊」，只要將手邊的UNIQLO舊衣拿到門市就能賦予新生命，重新打造成超可愛的訂製「毛孩衣」；位於台北東區的UNIQLO旗艦店近日也經過升級，新增了「生活美學休息區」，不只有舒適的座位，還能在此看書、喝京盛宇茶飲，以及最重要的「充電」。

▲UNIQLO旗艦店升級亮點。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO提供最新服務「舊衣新生工坊」。（圖／品牌提供）

UNIQLO一直以來都有提供舊衣回收的服務，為了讓民眾能更深刻體驗永續帶來的價值與趣味性，這次攜手台灣設計師周裕穎品牌JUST IN XX和文創品牌REHOW合作推出了期間限定的「舊衣新生工坊」活動，民眾只要將家中的UNIQLO舊衣帶到現場，便可將二手衣物重新改造成家中毛孩的訂製帽T、披風，且沒有養寵物的人也能參與，工坊亦能將舊衣製作成居家抱枕，也非常實用。

▲UNIQLO旗艦店升級亮點。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 旗艦店升級亮點。（圖／記者王則絲攝）

▲運用家中舊衣改造成心愛寵物的訂製衣服，且每一件都是獨一無二。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

關於「舊衣新生工坊」活動，將於4月份每周六（4／16、4／23、4／30）在UNIQLO全球旗艦店、台中崇德路、台南文賢路店三家指定店舖登場，民眾需先行上網預約，當天再帶著舊衣物前往訂製，大約2~3週後便能取貨，設計師周裕穎貼心補充，將會依照毛孩的毛色來特別搭配衣服顏色，民眾也能自由加入自己的想法，且不論寵物的體型大小，訂製都是相同費用。

▲UNIQLO旗艦店升級亮點。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO旗艦店新增生活美學休息區。（圖／品牌提供）

不只推出新服務，UNIQLO旗艦店近日再升級，店內於4樓新增了「生活美學休息區」，設置了許多舒適的座位，並提供充電插座，此外，UNIQLO還與台灣茶飲品牌京盛宇合作，在一旁擺設了一台期間限定「茶飲販賣機」，逛累了就能來這休息、喝茶、看落地窗外的車水馬龍，是一個相當愜意舒服的空間。

▲UNIQLO 旗艦店升級亮點。（圖／記者王則絲攝）

▲UNIQLO與京盛宇推出期間限定聯名販賣機。（圖／記者王則絲攝）

►IU踩大理石白NB574！「4雙永續新鞋」NIKE再生、adidas繽紛跑鞋必敗

►《王冠》黛妃「氣球胸罩」外穿造型好難懂　靈氣噴發完美駕馭

關鍵字：

UNIQLO, 舊衣新生工坊, 舊衣回收, 毛孩衣, 訂製, 狗狗衣, 改造, 周裕穎

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

最「狡猾」的3大星座！Top 3平時蠢萌讓人猜不到，其實扮豬吃老虎

最「狡猾」的3大星座！Top 3平時蠢萌讓人猜不到，其實扮豬吃老虎

「天生獨立星座」Top 3！　第一名不靠男友，天大的事自己搞定

「天生獨立星座」Top 3！　第一名不靠男友，天大的事自己搞定

Jennie罕見穿搭失誤「下半身顯腫」　穿錯褲子慘成五五身、假胯寬

Jennie罕見穿搭失誤「下半身顯腫」　穿錯褲子慘成五五身、假胯寬

曾馨瑩12歲女兒踩45,900元名鞋唱跳　洩富豪千金身分　 星巴克4／15起每週「特定5款」買一送一　3大優惠一次看 小心這3種朋友別深交：愛抱怨、愛貶低都是差勁人選 日清推出「泡麵牙線」顛覆想像！　用麵條剃牙竟還有4種口味能選 「晚婚更幸福」星座Top 3 ！　冠軍被動久了，一等到就是真愛 好髮質靠「洗出來」！口碑洗髮精出列，洗後蓬鬆又紓壓 莉莉柯林斯老氣盤髮成敗筆　「艾蜜莉」造型踢鐵板靠美腿撐場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面