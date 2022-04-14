拿舊衣到UNIQLO能做訂製「毛孩衣」！旗艦店新增喝茶、充電區

記者王則絲／台北報導

UNIQLO一向秉持推行永續的精神，並積極尋找方法讓民眾參與，最近便推出了一個全新的服務「舊衣新生工坊」，只要將手邊的UNIQLO舊衣拿到門市就能賦予新生命，重新打造成超可愛的訂製「毛孩衣」；位於台北東區的UNIQLO旗艦店近日也經過升級，新增了「生活美學休息區」，不只有舒適的座位，還能在此看書、喝京盛宇茶飲，以及最重要的「充電」。

▲UNIQLO提供最新服務「舊衣新生工坊」。（圖／品牌提供）

UNIQLO一直以來都有提供舊衣回收的服務，為了讓民眾能更深刻體驗永續帶來的價值與趣味性，這次攜手台灣設計師周裕穎品牌JUST IN XX和文創品牌REHOW合作推出了期間限定的「舊衣新生工坊」活動，民眾只要將家中的UNIQLO舊衣帶到現場，便可將二手衣物重新改造成家中毛孩的訂製帽T、披風，且沒有養寵物的人也能參與，工坊亦能將舊衣製作成居家抱枕，也非常實用。

▲運用家中舊衣改造成心愛寵物的訂製衣服，且每一件都是獨一無二。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



關於「舊衣新生工坊」活動，將於4月份每周六（4／16、4／23、4／30）在UNIQLO全球旗艦店、台中崇德路、台南文賢路店三家指定店舖登場，民眾需先行上網預約，當天再帶著舊衣物前往訂製，大約2~3週後便能取貨，設計師周裕穎貼心補充，將會依照毛孩的毛色來特別搭配衣服顏色，民眾也能自由加入自己的想法，且不論寵物的體型大小，訂製都是相同費用。

▲UNIQLO旗艦店新增生活美學休息區。（圖／品牌提供）



不只推出新服務，UNIQLO旗艦店近日再升級，店內於4樓新增了「生活美學休息區」，設置了許多舒適的座位，並提供充電插座，此外，UNIQLO還與台灣茶飲品牌京盛宇合作，在一旁擺設了一台期間限定「茶飲販賣機」，逛累了就能來這休息、喝茶、看落地窗外的車水馬龍，是一個相當愜意舒服的空間。

▲UNIQLO與京盛宇推出期間限定聯名販賣機。（圖／記者王則絲攝）



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