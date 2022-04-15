存不到錢？「超強6罐子理財法」，讓你盡早財富自由

▲學習有錢人思維的有效理財法。（圖／Unsplash、Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

你一定有這樣的感嘆，賺錢比不上花錢速度，更遑論如何存錢，「有錢人想的和你不一樣」的作者哈福．艾克提出世界上最簡單的記帳理財法，只要將每月的收入按照比例分配放進6個罐子裡，讓你盡早實現財富自由。

作者哈福．艾克提出「六罐子理財法」，每個月拿到薪水後，分別依照比例存入六個罐子內，六個罐子分別如下：

# 生活開銷帳戶（55%）

這個帳戶用來支付必要的食衣住行費用，像是房租、房貸、信用卡費、交通費以及飲食費用。

#玩樂帳戶（10%）

努力賺錢當然要開心花，玩樂帳戶讓你盡情享樂，這個帳戶設立的目的就是要你毫無壓力的花費，讓它成為你保持理財的動力。

#教育帳戶（10%）

這個帳戶可以用來投資自己，學習成長使用，可以用來買書、購入研習課程，這個帳戶能讓自己的收入提升，也等於讓其他帳戶的錢一起提升。

#長期儲蓄帳戶（10%）

結婚、買房都需要一筆大額費用，利用長期儲蓄帳戶為夢想存錢，長時間累積慢慢投入，夢想再也不遙不可及，離目標越來越近。

#財務自由帳戶（10%）

這個帳戶的錢要用在能產生利息的地方，也可用來投資，別小看這個帳戶，將是你未來財富自由的基礎，像是股票配息、投資營利等。

#贈與帳戶（5%）

一切關於和贈與有關的支出，都可以用在這個帳戶，比如慈善捐贈、贈送禮物給親友，都可以使用這個帳戶。

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