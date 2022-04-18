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「韓系網拍」不私藏口袋名單！高質感襯衫、氣質洋裝　無痛幫衣櫃補貨

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

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文／Dappei

雖然入春以來氣溫時而炎熱時而涼冷，面對變化多端的氣候，除了保留幾件保暖衣物，也該是時候讓衣櫃換上春夏單品。對於喜歡氣質風格或幹練感的女孩來說，各種樣式的襯衫、西裝外套及氣質洋裝 ⋯⋯ 等可說是永遠不嫌多，今回就讓 Dappei 為各位推薦四家高CP女生「質感網拍」，讓小資族們不必花太多錢也能擁有高級質感。

＃OWN 歐恩

迎接春天到來，色系給人清新感受的單品一定要入手幾件的！而 OWN 家的襯衫有著硬挺的布料材質，但在春夏著用時卻不會有悶熱的不適，加上色系、剪裁多樣化，無論單穿襯衫或與其他配件做搭配都很好看。在搭配時，若下身選用褲款做搭配則能展現俐落感或俏皮感，若著用裙款則展現溫柔的優雅。此外，喜歡套裝或 Smart Casual 風格的搭黨們也別錯過 OWN 家的西裝外套與西裝褲，不僅在色系上有許多知性的莫蘭迪色系，外套的版型、褲款的剪裁較為寬鬆又不失俐落，對於想修飾身形的搭黨們簡直是福音！

＃It's 衣著概念館

It's 衣著概念館在一中街有實體店面，分為男裝部與女裝部，女裝部的單品不只有豐富的韓系服飾，飾品、鞋款也相當簡約、百搭。與其他主打韓系風格店家較不同的是，他們家的單品有著特別的剪裁，因此即便是單穿一件襯衫，透過細節設計仍給人滿滿的造型感；此外，除了一般的版型，外套及上衣的版型也有許多短版款式，十分推薦給喜歡顯腿長或上身偏短的女孩們選購。

＃Roomee

在台南有實體店面的Roomee，店內單品多為活潑、流行又能展現溫柔女人味的韓系風格，但隨著與不同的單品做搭配，也能呈現酷帥、俐落的樣貌；像是這件微透雪紡襯衫，當與微寬鬆的闊腿褲做搭配就給人知性的俐落感，很適合上班時著用，而像左邊模特與帶有BOYISH風格的五分西裝褲做搭配，便率性又帥氣。另外，店內單品款式也很多元，從襯衫、吊帶洋裝到可愛又質感的包款、鞋款都有，若擔心網拍會有實際搭配的落差感，不妨到店面逛逛吧！

＃Choo

Choo是一家在台南有實體門市的韓系飾品店，飾品風格以簡約為主，小巧的耳飾、戒指及項鍊洗鍊的設計不僅質感還很好搭配，若你是沒打耳洞的女孩，店家也很貼心提供改為夾式耳環的服務，因此不必擔心少了耳洞就與氣質耳環絕緣。另外，該店也有近期在韓國相當流行的韓系抓夾，除了單色系的款式，也有加入小豹紋、棋盤格元素的款式，想在髮型上有更多亮點的女孩們可以參考。

Dappei 結語：

許多主打韓系風格的服飾在剪裁及版型設計上都偏小，著用上較無法符合各式身形的女孩們，或者單品價格低廉，因此在面料及設計上較無法呈現質感；而今回推薦的幾家韓系網拍，無論款式顏色或面料在視覺上都具一定的質感，也是搭編平常喜歡購買的，希望搭黨們喜歡！

文字編輯：Yei

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韓國部落客 seoziyeo 清新耐看的「韓系簡約穿搭」，西裝外套、毛帽 ⋯ 基本款單品玩轉整個秋冬

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 韓系, 網拍, 穿搭

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