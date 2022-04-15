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A5和牛串燒＋櫻花水信玄餅太極致！高雄萬豪日料包準吃得眉開眼笑

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

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文、圖／Ean

擁有 700 間客房的高雄萬豪酒店，不僅房間數是全台第三多，飯店「食」力也驚人！十間不同主題特色餐廳，從自助餐廳、純正日料、讓人一秒香江的港式飲茶到頂級牛排館，琳瑯滿目，且幾乎都有提供包廂，方便宴請使用。其中的「美享地餐廳」甚至還重金禮聘外國米其林三星名廚擔任顧問設計菜單，巧思展現當令食藝，果然驚艷視覺味蕾，相信在今年高雄米其林中能一舉拿下不錯成績！這間飯店還很大器的是，不單自助餐廳有兩間，罕見的，就連咖啡館也是！若跟我一樣想認真的喝杯好咖啡，推薦到 11 F 營業到深夜的「京心咖啡廳」，他們請來多位擁有證照的咖啡師坐鎮，不光咖啡專業，使用杯具也如現代藝術品般的大有看頭。

▲美享地餐廳「花枝｜白花菜｜墨魚汁」

▲京樂日本料理的日本和牛串燒 ，十分美味

▲杯身猶如萬花筒鏡射出可愛的鹿

德國米其林三星主廚擔任顧問，美享地以巧思詮釋在地風味

位於 11 F 的「美享地餐廳」（MAJESTY）專門提供正式的 Fine Dining，當走入餐廳看到華麗水晶燈與金白兩色空間所展現的貴氣優雅，就不難理解為何要採預約制並僅接待八歲以上客人，精緻兩字，在這不光被用來形容料理，氣氛也是，值得被悉心呵護，用餐者不妨稍作打扮赴會，成為彼此賞心悅目的用餐風景。

▲輕奢華麗風格，優雅的用餐空間

▲窗邊餐桌

▲針對菜單，服務人員會推薦合適的佐餐酒品

採無菜單套餐並提供專業的餐酒搭配，請來德國米其林三星名廚 Thomas Bühner 擔任顧問，並由香港米其林餐廳名廚楊展浩現場坐鎮，春季菜單的這一餐，清爽嫣然，同時滿足了味覺與視覺美感。北海道海膽遇上佛手柑泡沫，加拿大龍蝦與芳香萬壽菊襯出白蘆筍的鮮甜，還有使用牧草煙燻幼鮪再淋上檸檬泡沫，就連嗅覺都有好多層次，口感也是，端上的主餐明明是 M9 菲力與牛小排，但居然在上頭放了片火烤台南白鰻，有意思。

▲餐桌上的當日菜單，相當雅緻

▲花枝｜白花菜｜墨魚汁

▲龍蝦｜白蘆筍｜芳香萬壽菊

▲M9 菲力｜牛小排｜蕃茄

讓人能品嚐到春天的這餐，就連甜點都值得期待！讓我倍感驚喜的其中一道用創意展現台灣味，以冰與熱讓擂茶和地瓜在口中相遇，我喜歡用小湯匙敲破地瓜薄片的體驗設計，會有甜甜的甘蔗煙燻香飄散出來，真可說是在精準計算下方可呈現出來的用餐浪漫！精心設計的餐點要價不菲，午餐 3500 元、晚餐 4900 元，是慶祝特別日子的美妙首選！

▲地瓜｜擂茶｜黑糖

▲韃靼蕎麥｜桂花瑪德蓮｜可麗露

▲享用美味料理讓人心生愉快

京樂日本料理，讓食客從舌尖到視覺感受季節之美

正統日料「京樂日本料理」同樣位於 11 F，在這可藉由儀式感稍稍一解暫時無法赴日旅遊的渴望，特別是現場坐鎮的料理長還是日本人，不管對上桌食物或桌上擺設，無一不講究，完全的職人精神，此外透過他的親自解說，不光食材與烹調手法，同時也更能了解菜單設計的背後意境。

▲料理長渡邊正紀

▲可欣賞料理過程的板前座位區

▲隱私空間的包廂區

我幸運在夏天來臨前，趕上一嚐料理長渡邊正紀的春季會席料理，不只尚青的當令海鮮，還用了櫻花入多道佳餚來貫穿整套料理，包括乾燥的櫻花、櫻花葉以及櫻花鹽，不光能品嚐，透過一道道珍饈也彷彿欣賞到春日的爭妍爛漫，例如料理長使用法國雪莉醋製作了粉紅色的壽司飯就很點題，上頭再放上使用清酒與昆布蒸過的當季日本白魚，口感清爽細緻。

▲粉紅色的雪梨醋飯（左一）

▲食事_螢烏賊 | 竹筍 | 黃身味噌 | 鹽昆布蒸飯

港都的魚蝦新鮮，美味不讓人意外，這餐讓我印象很深刻的是道烤物「日本和牛串燒 | 大蔥 | 櫻花鹽」，木炭火烤的日本 A5 和牛，使用肉質軟嫩適中的翼板部位，配上滋味絕佳的日本大蔥與醃漬蘿蔔，最後再撒上櫻花鹽，送入嘴的那一口，美味的讓人眼睛都睜大了！另外湯品「櫻鯛潮汁 | 蛤蠣 | 朧昆布」採桌邊服務注入最佳賞味溫度，那湯頭之鮮美緊接讓我再又眉開眼笑，一頓餐下來，表情可豐富了。甜點是晶瑩剔透的「櫻花水信玄餅」，除有黃豆粉，同時可再淋上手工黑糖蜜來增添風味，為這趟餐桌上的和風食春之旅畫上完美句點。

▲烤物_日本和牛串燒 | 大蔥 | 櫻花鹽

▲止碗_櫻鯛潮汁 | 蛤蠣 | 朧昆布

▲甘味_櫻花水信玄餅

不只喝氣氛！京心咖啡廳用各種豆單搭配多種萃取手法來解咖啡蟲的癮

除了五星級飯店大廳多會有的咖啡廳，據說因飯店老闆喜歡喝咖啡，所以才有這間很專業的「京心咖啡廳」。白天我先來參觀過，覺得空間設計很不錯、是我會想待的咖啡館，於是趁著夜裡沒什麼客人，搭電梯下樓，來這享受了很難得的半夜咖啡時光。可以選擇虹吸、手沖還有冰滴等不同沖煮萃取手法，也有多款豆單可挑選。若不熟豆子也沒關係，可跟咖啡師說平日裡喜愛喝的咖啡味道，他們會建議豆子提供參考，相當專業！值得一提是，這裡提供多款的鏡射咖啡杯都超美，杯身圖案來自於盤上花紋，單看不知所以然，要等到把杯子放上才會恍然，老虎、斑馬、鹿等一一生動現身，好有意思！若有機會，不管是否入住，都推薦咖啡蟲來這小坐，喝一杯五星級飯店裡的好咖啡。

▲吧台上放有幾位咖啡師的證照

▲我點了一杯手沖淺焙咖啡

▲坐在吧台區可就近欣賞咖啡師的沖煮過程

▲仔細瞧，杯身鏡射出的是隻老虎圖案

Info.

高雄萬豪酒店
官網 | 臉書
地址：高雄市鼓山區龍德新路 222 號
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關鍵字：

Ean, Ean部落閣, 高雄, 萬豪酒店, 京心咖啡廳

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