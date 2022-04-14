網路瘋傳的「膠水底妝」大法！讓底妝焊在臉上，怎麼搓都不會掉

記者李薇／台北報導

受到疫情影響，每天都要戴口罩出門，但又有上妝需求的人，最討厭的就是口罩會蹭掉底妝，擁有15年以上經驗的彩妝大師Wayne Goss，日前就在個人YouTube上分享「膠水底妝」大法，吸引許多人學習，可以讓底妝持久12小時不脫妝，超級厲害。

1.在粉底液之前，先使用妝前噴霧，先X再T的均勻噴灑全臉，待稍微有點微乾之後，就可以開始上粉底。

2.按壓4下定妝噴霧混合2下粉底液，均勻鋪開全臉之後，迅速用美妝蛋拍開，因為這時候的粉底會變得很快乾，所以手速一定要快，以免底妝就會定在臉上。

3.再用定妝噴霧噴灑全臉，也是先X再T的均勻噴灑，這時候想要補遮瑕就可以趁現在，在黑眼圈或是痘印的部分，用遮瑕液加強。

4.接著使用透明蜜粉，全臉掃一下，進行乾粉的定妝，接著就可以進行眼妝、眉妝的步驟，把妝容全部都完成。

5.最後，先X再T字的均勻噴灑定妝噴霧，讓妝容牢牢地定在臉上，就完成了整個「膠水底妝」的步驟。

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