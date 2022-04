網路瘋傳的「膠水底妝」大法！讓底妝焊在臉上，怎麼搓都不會掉

記者李薇/台北報導

受到疫情影響,每天都要戴口罩出門,但又有上妝需求的人,最討厭的就是口罩會蹭掉底妝,擁有15年以上經驗的彩妝大師Wayne Goss,日前就在個人YouTube上分享「膠水底妝」大法,吸引許多人學習,可以讓底妝持久12小時不脫妝,超級厲害。

1.在粉底液之前,先使用妝前噴霧,先X再T的均勻噴灑全臉,待稍微有點微乾之後,就可以開始上粉底。

2.按壓4下定妝噴霧混合2下粉底液,均勻鋪開全臉之後,迅速用美妝蛋拍開,因為這時候的粉底會變得很快乾,所以手速一定要快,以免底妝就會定在臉上。

3.再用定妝噴霧噴灑全臉,也是先X再T的均勻噴灑,這時候想要補遮瑕就可以趁現在,在黑眼圈或是痘印的部分,用遮瑕液加強。

4.接著使用透明蜜粉,全臉掃一下,進行乾粉的定妝,接著就可以進行眼妝、眉妝的步驟,把妝容全部都完成。

5.最後,先X再T字的均勻噴灑定妝噴霧,讓妝容牢牢地定在臉上,就完成了整個「膠水底妝」的步驟。

【推薦單品】

#MAKE UP FOR EVER 微霧輕感粉噴霧





#植村秀 無極限持久定妝噴霧

#ILIA 保濕防護定妝噴霧

#IPSA 膜力控油定妝噴霧

#PONY EFFECT 絕對持久定妝噴霧