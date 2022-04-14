PRADA爆紅拉菲草系列、宋江同款全在這　超帥條紋快閃店落腳高雄

記者王則絲／高雄報導

還記得去年PRADA爆紅的拉菲草托特包嗎？今年PRADA帶來了更多拉菲草系列延伸單品，包括拉菲草Re-Edition包、草編漁夫帽⋯⋯此外，韓國鮮肉男星宋江同款的條紋漁夫帽、巨大三角包⋯⋯也是近期的潮流話題，這些充滿濃濃熱帶度假氛圍的爆款，全都囊括在PRADA於高雄漢神百貨設立的Tropico快閃店登場。

▲Prada Tropico 快閃店落腳高雄漢神百貨，期間限定4月14日至5月9日。（圖／品牌提供）



PRADA 4月14日至5月9日於高雄漢神百貨開設Tropico期間限定店，呼應「Tropico熱帶」主題，店內以象牙白、綠色相間的條紋全盤打造，營造叢林綠意，並囊括所有採用異國風情色彩的單品，像是中間矗立的「帽子樹」，上頭便掛了繽紛色彩與不同花紋、材質的帽款，彷彿茂盛的花葉般壯觀。

▲Re-Edition 2005 拉菲草肩背包、拉菲草編織肩背包。（圖／品牌提供）



去年曾登上數據平台Lyst 最熱門單品榜單的PRADA拉菲草托特包，今年不只回歸，度假必備的草編材質還推出了更多延伸款，包括採用黃色、粉色、藍色等繽紛條紋呈現的大手提包、經典Re-Edition以及漁夫帽，就連最新的爆款Triangle系列，也推出了全新拉菲草編織特別款。

▲拉菲草斯三角包、經典標誌條紋拉菲草漁夫帽、拉菲草編帽。（圖／品牌提供）



男星宋江登上《ARENA》封面畫報時，所戴的斜紋布條紋漁夫帽，以及他曾背過的巨大三角包，也都能在快閃店中找到。

▲條紋斜紋布漁夫帽、三角帆布肩背包。（圖／品牌提供）



最近高雄值得一逛的地方可不少，Chloé日前於高雄義享時尚廣場專門店開幕，店裝使用溫暖復古的暖色系打造，搭配同色系家具乾淨且舒適，創意總監Gabriela Hearst打造最新2022最新春夏系列以「環保時尚」作為核心思想，主打Kattie Bag手袋透過手風琴結構的設計，以及特殊的手拿方式，成為本季的焦點單品。

▲Chloé高雄義享時尚廣場專賣店開幕 。（圖／品牌提供）

►林心如耳飾暴露星座控日常 張軒睿身上「一細節」致敬蘇媽媽