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魚油、魚肝油差一字卻差很多！營養師曝5大差異　吃錯可能會中毒

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▲▼ 營養師曝魚油和魚肝油的差異。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師提醒魚油和魚肝油雖只差一個字，但是完全不同的東西。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

現代人越來越重視健康，不少人都有吃保健食品來補充營養素的習慣，而其中魚油、魚肝油因名稱相似，常讓人傻傻分不清楚。知名營養師高敏敏就表示，魚油、魚肝油雖然只差一個字，但兩者其實是完全不一樣的東西，適量吃可以當保健，一旦吃錯，除了無法獲得保健功效，更可能導致中毒風險。她也從來源、營養成分到功效等，分享兩者的5大差異，快來看看你是否搞懂了。

▲▼ 營養師曝魚油和魚肝油的差異。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃魚油

高敏敏表示，魚油的來源如其名，就是指魚的油脂，其營養成分最主要為Omega-3不飽和脂肪酸，包含DHA、EPA。DHA主要為神經的傳遞、發育修復，尤其對兒童的腦部、神經和眼睛發展修復很以幫助；而EPA則能保持心血管健康，有助於維持血管彈性，也能抑制血小板凝集、降低三酸甘油酯、抗發炎等。

▲▼ 營養師曝魚油和魚肝油的差異。（圖／翻攝unsplash,pexels）

但要注意的是，魚油具有抗凝血功能，若有凝血功能不佳、服用抗凝血藥物的人不適合食用。

除了從保健營養品來攝取，天然食物則可從鮭魚、秋刀魚、鯖魚等深海多脂魚來攝取補充。

▲▼ 營養師曝魚油和魚肝油的差異。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃魚肝油

魚肝油顧名思義就是從魚的肝臟中攝取，其主要營養成分包含維生素A、維生素D，維生素A能守護眼睛健康；維生素D則能協助鈣質吸收、骨骼發育，並預防發育不完全的疑慮。

但要注意的是，維生素A和維生素D屬於脂溶性，過量攝取容易累積於肝臟，長期下來可能會導致中毒。

除了從保健營養品來攝取，也可從胡蘿蔔、蛋黃、奶、起司等天然食物來源來攝取補充。另外，每天曬太陽15分鐘以上，身體就會自行合成維生素D，推薦早晚再搭配一杯牛奶，幫助鈣質吸收。

▲▼ 營養師曝魚油、魚肝油5大差異。（圖／翻攝unsplash,pexels）

最後，高敏敏也提醒，其實適量的魚油和魚肝油都可以幫助身體補充營養，只是比較要注意的是，兩者是完全不同的東西，建議評估好自己需要哪個營養素再做補充，並注意包裝標示，才不會攝取過量。

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關鍵字：

魚油, 魚肝油, 差異, 保健食品, 營養, 補充, 營養師, 高敏敏, 飲食, 食物, 建議

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