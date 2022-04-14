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許富凱長輩緣破表當「國民兒子」　合體媽媽變三姑六婆惹老爸吃醋

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▲CITIZEN舉辦母親節錶款發表會。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN今發表櫻花主題並帶有粉色調的春季新品，作為母親節主力錶款，今由金曲歌王許富凱站台宣傳，他出道以來深受婆媽歡迎，有「國民兒子」之稱，頗有長輩緣的他笑稱沒有撒嬌密技，單純當一個長輩的「傾聽者」就能討歡心，他說：「我看媽媽無話不談，只要湊在一起就像菜市場裡的三姑六婆聊不停，感情好到我爸都吃醋了。」

▲▼CITIZEN許富凱 。（圖／公關照）

▲金曲歌王許富凱為CITIZEN母親節錶款宣傳，透露與媽媽感情好到讓爸爸吃醋。（圖／CITIZEN提供，以下同）

出社會後，許富凱曾買名牌包孝敬媽媽，結果媽媽依然只背390元的包，把他的禮物擱在一旁；過年時他則會包大紅包，媽媽搞笑說怎麼比往年薄，他急著說：「裡面都兩千的啦！」而今日出席CITIZEN活動，讓他不用再為母親節禮物煩惱，韶光櫻吹雪限定版EE1006-51W光動能腕錶即是他的首選，奶油色白蝶貝面盤5時位置以盛開櫻花為起點，搭配放射狀線條展現櫻花隨風飛舞的模樣，點綴5顆鑽石吸睛。

▲▼CITIZEN許富凱 。（圖／公關照）

▲CITIZEN韶光櫻吹雪限定版EE1006-51W，37,900元。

▲▼CITIZEN許富凱 。（圖／公關照）

▲CITIZEN水耀光櫻吹雪限定版ES9465-68W，33,800元。

熱賣的CITIZEN xC水耀光光動能全球電波女錶，也推出以櫻吹雪概念的水耀光 櫻吹雪限定版ES9465-68W，聚集在面盤下方的櫻花好似往上飛舞，搭配猶如露珠的時標，展現浪漫詩意的景致，更吸引人是採Eco-Drive光動能設計，對地球友善且免定期更換電池。

同場加映
浪琴表（Longines）母親節主推珍珠母貝面盤款式，喜愛優雅設計的媽咪，眼光會停留在MASTER 巨擘系列珍珠母貝面盤女士月相腕錶上，6時位置顯示月相盈虧與日期，搭配12顆美鑽時標更添華麗感，從透明底蓋可欣賞裝配矽材質游絲的L899.5自動上鍊機芯；而偏愛運動風裝扮的媽媽，則適合LEGEND DIVER 復刻傳奇珍珠母貝面盤潛水腕錶，復刻自1960年代錶款流露復古味道，旋入式後底蓋刻有潛水員的壓鑄圖樣，彰顯設計初衷。

▲▼CITIZEN許富凱 。（圖／公關照）

▲浪琴表Master巨擘系列珍珠母貝面盤月相女士腕錶，94,800元。（圖／浪琴表提供，以下同）

▲▼CITIZEN許富凱 。（圖／公關照）

▲浪琴表Legend Diver復刻傳奇潛水腕推出錶徑36毫米版本，73,000元。

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關鍵字：

CITIZEN, 許富凱, 母親節, Longines, 浪琴表

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