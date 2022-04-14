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汪東城狂野看秀不忘「炫耀公仔」　曾菀婷現場脫衣自誇：腹肌是天生　

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記者鮑璿安／台北報導

華裔設計師 Daniel Wong今（14日）來到林口幸福高爾夫球場發佈最新系列「The Lochy Clan」大秀，請到藝人汪東城、許富凱、邱鋒澤、曾菀婷、戴愛玲等人看秀，紛紛換上品牌招牌印花造型出席，汪東城表示自己本身就比較狂野，跟品牌風格很合。曾菀婷穿著個性褲裝，看似保守卻藏緊實腹肌，也讓她自豪：「這是天生不太需要練，這樣說好像有點討人厭。」

▲▼臺北時裝週AW22壓軸品牌秀Daniel Wong-汪東城。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼臺北時裝週AW22壓軸品牌秀Daniel Wong-汪東城。（圖／記者周宸亘攝）

▲汪東城認為品牌狂野印花風格跟自己很合。（圖／記者周宸亘攝）

汪東城穿著黑灰色系印花風衣套裝，鮮少來到高爾夫球場看秀，他笑說感覺預算很高，而品牌狂野風格深得他心，汪東城透露自己喜歡多元圖騰印花融合在一件服飾中。至於許久未在台露面都在忙什麼？汪東城直言：「最近就是買了很多公仔，忙著開箱，之前沒機會好好撫摸我的公仔，現在就是好好擺拍。」他也表示最近比較花時間與家人相處，戲劇、電影作品還沒那麼快與大家見面。

▲▼臺北時裝週AW22壓軸品牌秀Daniel Wong-許富凱。（圖／記者周宸亘攝）

▲許富凱對亮色單品情有獨鍾。（圖／記者周宸亘攝）

許富凱是Daniel Wong大秀常客，對看秀早就得心應手，他今以新藍紫髮色搭配軍裝外套現身，還穿了俏皮短褲，他說自己非常愛休閒風格，對亮色系單品更是情有獨鍾 ，「以前就喜歡亮色，但今天穿著很少亮色部分，待會拿油漆抹一下好了。」

▲▼臺北時裝週AW22壓軸品牌秀Daniel Wong-曾菀婷。（圖／記者周宸亘攝）

▲曾菀婷藍色髮帶造型其實是向迪士尼公主致敬。（圖／記者周宸亘攝）

曾菀婷的藍色髮帶造型其實是向迪士尼公主致敬，「一點點小女人元素，加上有個性的牛仔風，整體搭配很有我自己的味道。」被質疑看起來略顯保守，讓曾菀婷立刻放話：「這是逼我要脫！」剛說完就脫外套展示了一圈身材，緊實腹肌一點也不假，她笑說：「這是天生的不太需要練，這樣說有點討人厭，但真的是體質關係。」曾菀婷也推薦了牛仔褲單品，她說自己私下完全離不開牛仔褲，褲腿使用「手染」很有個人特色，多元化帶點色彩很適合夏季。

▲▼臺北時裝週AW22壓軸品牌秀Daniel Wong-邱鋒澤。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼臺北時裝週AW22壓軸品牌秀Daniel Wong-戴愛玲。（圖／記者周宸亘攝）

▲邱鋒澤、戴愛玲受邀看秀。（圖／記者周宸亘攝）

Daniel Wong全新系列以「The Lochy Clan」發現為主題，本季以高爾夫球的一日穿搭行為發想，更加日常且生活化，新開發色塊條紋格紋面料串連起整季，將POLO衫、襯衫式洋裝、解構風格長褲、褲裙打造出極具運動感的服裝線條。

關鍵字：

華裔設計師, Daniel Wong, 臺北時裝周, 汪東城, 許富凱, 邱鋒澤, 曾菀婷, 戴愛玲

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