「最美星二代」國小就開始敷面膜　還會幫王彩樺化妝超有才！

記者李薇／台北報導

「國民岳母」王彩樺14日帶女兒黃于庭一同出席京城之霜活動，在現場大方分享自己的保養秘訣，表示，當然做一些微調是需要的，再來就是敷臉、擦保養品，還有維持年輕的心也很重要，「我都活在自己的世界裡面，沒有把自己當成50幾歲的『阿桑』」，每天穿得漂漂亮亮、造型百變，生活過得開心最重要。

▲王彩樺已經53歲，但體態保養得相當好。（圖／王彩樺臉書）



53歲的王彩樺不僅在臉部肌膚保養得好，身材也是相當性感，她表示，一天只吃一餐多，比較少吃甜食，一定要有一餐是有澱粉，該吃的飯菜肉都會補充，搭配吃水果、多喝水，還有搭配一些營養品，像是膠原蛋白每天都會喝，「人隨著年紀慢慢退化是很正常的，但怎麼補充營養很重要」。

▲王彩樺的女兒黃于庭被封「最美星二代」。（圖／王彩樺臉書）



這次王彩樺女兒黃于庭難得出席，當然也成為媒體的焦點，有「最美星二代」稱號的她被問到保養的秘訣，她分享，國小就開始保養，但媽媽剛開始不太希望她保養，覺得年輕不需要，但還是有偷偷用，先從敷面膜開始，後來接觸化妝水、精華液之類的保養品。

▲王彩樺對於保養相當有心得。（圖／王彩樺臉書）



黃于庭不僅從小就懂得保養，還從網路上自學，畫得一手好妝，甚至還幫媽媽調整過妝容，描繪眼線等等，因為化妝細心，從準備到出門就要一個半小時，她也表示，最近喜歡有腮紅的妝容，看起來比較有氣色。

▲王彩樺帶女兒黃于庭一同出席京城之霜活動。（圖／記者李毓康攝）

