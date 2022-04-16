fb ig video ETtoday search mobile

LIFE・經典／50歲仍前衛的代謝建築　中銀膠囊塔走入歷史

>

▲日本東京,中銀膠囊塔。（圖／翻攝自中銀カプセルタワービル(Nakagin Capsule Tower)臉書）

▲日本東京前衛建築中銀膠囊塔在近日開啟拆除作業。（圖／翻攝自中銀カプセルタワービル(Nakagin Capsule Tower)臉書，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在東京銀座屹立了半世紀的中銀膠囊塔，日前宣布正式啟動拆除作業，這棟看起來老舊卻相當奇特的建築，在落成時可是超前衛的「代謝運動理論」象徵建物，而內部房型採用太空船模式的一體設計，也受到許多雜誌媒體青睞，成為拍攝場景，當初超酷的「25年更新代謝」的想法，也終究沒有實現。

▲日本東京,中銀膠囊塔。（圖／翻攝自中銀カプセルタワービル(Nakagin Capsule Tower)臉書）

中銀膠囊塔的設計師是日本代表性建築師黑川紀章，該建築也是他最高知名度的作品之一，他近期知名的建築包括吉隆坡國際機場，在機場內有一座熱帶雨林，台灣也有他的作品，也是他最後的遺作，採用鑽石切割概念設計的板橋大遠百。

▲Mega City板橋大遠百,板橋大遠百,百貨公司,購物中心。（圖／記者謝婷婷攝）

▲位於新北市的Mega City板橋大遠百，也是黑川紀章的作品。（圖／記者謝婷婷攝）

黑川紀章最具知名的「代謝派建築」就是1972年落成的中銀膠囊塔，主張在建築物上的每個膠囊房間都是可以拆卸的，每25年就可為建築「代謝更新」，讓建築物能永續換新，聽起來似乎有點超現實，該建築主要採取一個主要的中心結構，以固定管線與規劃公共空間，然後各間房間以預鑄方式完成，再一個個接上結構內。

▲日本東京,中銀膠囊塔。（圖／翻攝自中銀カプセルタワービル(Nakagin Capsule Tower)臉書）▲日本東京,中銀膠囊塔。（圖／翻攝自中銀カプセルタワービル(Nakagin Capsule Tower)臉書）

▲日本東京,中銀膠囊塔。（圖／翻攝自中銀カプセルタワービル(Nakagin Capsule Tower)臉書）

房間寬度相當的窄，比撐開手臂大不了多少，全部空間僅有3.02坪，所以房內採用一體成型的設計，將電視、電話書桌與櫥櫃等全部收納在同一個牆面，廁所也是採用一體成型的設計，或許大家對於日本一體式的浴廁已經很熟悉，但在50年前可是很新穎的呢，廁所門與對外窗也採用有如太空船艙門一般的設計，住在裡面彷彿要去宇宙探險。

▲日本東京,中銀膠囊塔。（圖／翻攝自中銀カプセルタワービル(Nakagin Capsule Tower)臉書）

▲日本東京,中銀膠囊塔。（圖／翻攝自中銀カプセルタワービル(Nakagin Capsule Tower)臉書）

▲日本東京,中銀膠囊塔。（圖／翻攝自中銀カプセルタワービル(Nakagin Capsule Tower)臉書）▲日本東京,中銀膠囊塔。（圖／翻攝自中銀カプセルタワービル(Nakagin Capsule Tower)臉書）

▲日本東京,中銀膠囊塔。（圖／翻攝自中銀カプセルタワービル(Nakagin Capsule Tower)臉書）

但其「代謝」元素終究沒有實現，主要原因來自費用高昂，隨著建築物逐漸頹圮，且房間的設備隨著時代演進也越來越不敷使用，比以往一年一年更悶熱的夏天，在房內安裝冷氣空調都要大費周章，管線也要從高樓硬牽至特定擺放的區域，沒有廚房，管線也過於老舊，加上日本地震多，也可能出現的安全疑慮，原本在2007年一度決定拆除。

▲日本東京,中銀膠囊塔。（圖／翻攝自中銀カプセルタワービル(Nakagin Capsule Tower)臉書）

▲日本東京,中銀膠囊塔。（圖／翻攝自中銀カプセルタワービル(Nakagin Capsule Tower)臉書）

▲日本東京,中銀膠囊塔。（圖／翻攝自中銀カプセルタワービル(Nakagin Capsule Tower)臉書）

但隨金融風暴建商倒閉，計畫也持續延宕，嚮往中銀膠囊塔的人們持續購買房間，希望能保留這個建築，還成立了一個保留團隊，推動更新與膠囊修復，並開放民眾參觀，希望讓更多人能理解中銀膠囊塔獨特的設計魅力。

然而因應多數業主的希望，所有膠囊房間的擁有者在去年3月達成協議，決定出售房子並將該地作為建築用地，2022年4月12日正式啟動拆除，正好是中銀膠囊塔落成的第50年。未來，拆除下的膠囊房間，將作為全球美術館的展示作品，目前共有80個膠囊房型，申請的美術館與機構數量遠遠超過這個數字。

▲日本東京,中銀膠囊塔。（圖／翻攝自中銀カプセルタワービル(Nakagin Capsule Tower)臉書）

無論如何，中銀膠囊塔仍然成為許多人心中的夢想之地，拆除當天，也還是有許多民眾來跟它告別，即便日後無法繼續屹立在東京市中心，經典的風貌仍會在喜愛者與日本建築史上留下印記。

▲日本東京,中銀膠囊塔。（圖／翻攝自中銀カプセルタワービル(Nakagin Capsule Tower)臉書）

關鍵字：

LIFE, 經典, 建築, 代謝建築, 中銀膠囊塔

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

就是有骨氣！「最不愛巴結人星座」Top3，牡羊太直很吃虧

就是有骨氣！「最不愛巴結人星座」Top3，牡羊太直很吃虧

肚子常不舒服？營養師教「便秘、拉肚子、愛放屁」3大飲食改善法

肚子常不舒服？營養師教「便秘、拉肚子、愛放屁」3大飲食改善法

最「狡猾」的3大星座！Top 3平時蠢萌讓人猜不到，其實扮豬吃老虎

最「狡猾」的3大星座！Top 3平時蠢萌讓人猜不到，其實扮豬吃老虎

最容易「舊情復燃」3大星座：TOP 1喜歡舊事物，一有安全感就黏住 「你是哪種花」小測驗秒看最近心理狀態！　第一種需要好好休息 小心這3種朋友別深交：愛抱怨、愛貶低都是差勁人選 「大同電鍋扭蛋」根本縮小版太可愛　開蓋驚見肉包竟是隱藏款 高圓圓中性穿搭「風衣＋軍靴」正翻！　帶貨小眾「牛角包」太燒了 星巴克4／15起每週「特定5款」買一送一　3大優惠一次看 皮膚科醫師教「荷荷芭油」7種妙用法！可去粉刺還能變手膜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面