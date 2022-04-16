LIFE・經典／50歲仍前衛的代謝建築　中銀膠囊塔走入歷史

▲日本東京前衛建築中銀膠囊塔在近日開啟拆除作業。（圖／翻攝自中銀カプセルタワービル(Nakagin Capsule Tower)臉書，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在東京銀座屹立了半世紀的中銀膠囊塔，日前宣布正式啟動拆除作業，這棟看起來老舊卻相當奇特的建築，在落成時可是超前衛的「代謝運動理論」象徵建物，而內部房型採用太空船模式的一體設計，也受到許多雜誌媒體青睞，成為拍攝場景，當初超酷的「25年更新代謝」的想法，也終究沒有實現。

中銀膠囊塔的設計師是日本代表性建築師黑川紀章，該建築也是他最高知名度的作品之一，他近期知名的建築包括吉隆坡國際機場，在機場內有一座熱帶雨林，台灣也有他的作品，也是他最後的遺作，採用鑽石切割概念設計的板橋大遠百。

▲位於新北市的Mega City板橋大遠百，也是黑川紀章的作品。（圖／記者謝婷婷攝）

黑川紀章最具知名的「代謝派建築」就是1972年落成的中銀膠囊塔，主張在建築物上的每個膠囊房間都是可以拆卸的，每25年就可為建築「代謝更新」，讓建築物能永續換新，聽起來似乎有點超現實，該建築主要採取一個主要的中心結構，以固定管線與規劃公共空間，然後各間房間以預鑄方式完成，再一個個接上結構內。

房間寬度相當的窄，比撐開手臂大不了多少，全部空間僅有3.02坪，所以房內採用一體成型的設計，將電視、電話書桌與櫥櫃等全部收納在同一個牆面，廁所也是採用一體成型的設計，或許大家對於日本一體式的浴廁已經很熟悉，但在50年前可是很新穎的呢，廁所門與對外窗也採用有如太空船艙門一般的設計，住在裡面彷彿要去宇宙探險。

但其「代謝」元素終究沒有實現，主要原因來自費用高昂，隨著建築物逐漸頹圮，且房間的設備隨著時代演進也越來越不敷使用，比以往一年一年更悶熱的夏天，在房內安裝冷氣空調都要大費周章，管線也要從高樓硬牽至特定擺放的區域，沒有廚房，管線也過於老舊，加上日本地震多，也可能出現的安全疑慮，原本在2007年一度決定拆除。

但隨金融風暴建商倒閉，計畫也持續延宕，嚮往中銀膠囊塔的人們持續購買房間，希望能保留這個建築，還成立了一個保留團隊，推動更新與膠囊修復，並開放民眾參觀，希望讓更多人能理解中銀膠囊塔獨特的設計魅力。

然而因應多數業主的希望，所有膠囊房間的擁有者在去年3月達成協議，決定出售房子並將該地作為建築用地，2022年4月12日正式啟動拆除，正好是中銀膠囊塔落成的第50年。未來，拆除下的膠囊房間，將作為全球美術館的展示作品，目前共有80個膠囊房型，申請的美術館與機構數量遠遠超過這個數字。

無論如何，中銀膠囊塔仍然成為許多人心中的夢想之地，拆除當天，也還是有許多民眾來跟它告別，即便日後無法繼續屹立在東京市中心，經典的風貌仍會在喜愛者與日本建築史上留下印記。