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蔡健雅自曝「種草莓」很有成就感　穿LOEWE自在開唱迎接夏天

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▲聽蔡健雅唱歌、看LOEWE Paula's Ibiza系列。（影／記者林明瑋攝） 

記者林明瑋 / 台北報導

臨近夏日，LOEWE就會推出Paula’s Ibiza系列，今年依然充滿無拘無束、自在享樂的特性，發表會在陽明山上舉行，找來歌手蔡建雅演唱，充滿悠閒度假風情，讓蔡健雅唱得很過癮，疫情後宅在家的時間變多，讓她培養出新興趣，而且你絕對猜不到是什麼，她說：「最近最有成就感的，是『種草莓』！」

▲蔡健雅、涂善存、管麟 LOEWE。（圖／品牌提供）

▲蔡健雅在LOEWE活動演唱。（圖／品牌提供，以下同）

▲LOEWE Paula’s Ibiza系列。（圖／記者林明瑋攝）

▲LOEWE Paula’s Ibiza系列，以小島度假的歡愉為主軸，小孩穿上（右圖）很有意思。

Paula’s Ibiza系列行之有年，是LOEWE與西班牙著名度假小島Ibiza上的時裝店Paula’s合作誕生的，總是讓人有著迎接夏天的美好心情，無奈疫情讓世界變了調，蔡健雅說：「已經忘記度假的感覺，現在的度假，就是每天在家、看著窗外，甚至很害怕有一天可以隨意地飛，會不會不知所措。」

▲蔡健雅、涂善存、管麟 LOEWE。（圖／品牌提供）

▲蔡健雅覺得身上的服裝有波西米亞風，相當喜歡。

▲蔡健雅LOEWE。（圖／記者林明瑋攝）

▲蔡健雅最近喜歡編織毛帽。（圖／翻攝chua.tanya IG）

待在家的時間變多，會被激發出新才能，蔡健雅愛上編織，已經打了14頂毛線帽，她笑說：「很驚訝我有這個天份！」遇上喜歡的事，她會花很多時間研究，編織是自學，有問題就上網找解決方法，不過這還不是她近期最狂的成就，最狂的是「種草莓」，她大笑指著脖子，「不是那個種草莓啦，很久沒有那個草莓了」。

她解釋：「我把草莓上的籽，一顆顆摳下來種，沒想到真的長出小芽！」這讓她很有體悟，「宅在家，但時間都在你手上，可以做很多選擇，可以選擇不要感覺被困住、找各式各樣的事去做」。

▲LOEWE Paula’s Ibiza系列。（圖／記者林明瑋攝）

▲Paula’s Ibiza系列各式小皮件都好可愛。（圖／記者林明瑋攝）

▲LOEWE Paula’s Ibiza系列。（圖／記者林明瑋攝）

▲鮮豔的印花、造型搶眼的墨鏡，怎麼搭配都加分。（圖／記者林明瑋攝）

▲LOEWE Paula’s Ibiza系列。（圖／記者林明瑋攝）

▲化石造型小牛皮吊飾14,000元、仙人掌造型小牛皮吊飾15,000元。

▲LOEWE Paula’s Ibiza系列。（圖／記者林明瑋攝）

▲雞尾酒造型小牛皮吊飾超有夏天度假感，各19,000元。

站在能俯瞰台北市的大露台上演唱，蔡健雅開心表示感覺超越了演唱會，很free、很自由，正是LOEWE Paula’s Ibiza系列的精神，創意總監Jonathan Anderson今年以置身全天候派對與狂歡享樂氣氛為主軸，讓系列更多了一點性感，蕾絲、亮片、若隱若現的肌膚，是屬於夜晚的歡樂，但沒忘記夏日可愛元素，西瓜、仙人掌、螃蟹等等，成為小皮件上的主角，讓人一眼就愛上。

▲LOEWE Paula’s Ibiza系列。（圖／記者林明瑋攝）

▲LOEWE Paula’s Ibiza系列。（圖／記者林明瑋攝）

▲Puzzle染上漸層色調呈現出夕陽美色、仙人掌小包23,000元。

▲LOEWE Paula’s Ibiza系列。（圖／記者林明瑋攝）

▲水洗牛仔布小尺寸水桶包43,000元、小牛皮編織包75,000元。

運用稻草及酒椰葉纖維編織的各式包款，也吸睛到不行，黑色或條紋大象、各種尺寸的提籃，一拎就是夏天，經典的Puzzle、熱賣的Goya，染上漸層色調，宛如珊瑚、夕陽、日曬的效果，丹寧布可以成為服裝或包款，印上美人魚圖案，相當驚喜。

▲LOEWE Paula’s Ibiza系列。（圖／記者林明瑋攝）

▲LOEWE Paula’s Ibiza系列。（圖／記者林明瑋攝）

▲黑色大象造型編織手提包，很有特色，37,000元。（圖／記者林明瑋攝、品牌提供

▲LOEWE Paula’s Ibiza系列。（圖／記者林明瑋攝）

▲LOEWE Paula’s Ibiza系列。（圖／記者林明瑋攝）

▲各式編織包款，是夏日必備。（圖／記者林明瑋攝）

【迎接夏天還有這些】

DIOR海灘膠囊系列

DIOR男裝以海灘膠囊系列，為夏日揭開序幕，著重的是環保議題，首度與環保非營利組織Parley for the Oceans合作，希望逐步達成終結海洋污染的目標，而服裝系列的材料與生產過程，都是可以改變並幫上忙的。

▲DIOR男裝海灘膠囊系列。（圖／品牌提供）

▲DIOR男裝海灘膠囊系列。（圖／品牌提供）

▲DIOR男裝以海灘膠囊系列，蛙鞋36,000元、浮潛面罩28,000元

來自海洋回收的塑膠碎片與世界各地海岸線、偏遠島嶼的回收漁具，製成高性能原料後，送至DIOR工坊加工處理，製成緹花布、網眼布及科技帆布，以藍色與暖橙色為主調，打造出多款實穿的服裝，同時也有配件系列，包括飾品與包包、B23運動鞋等，甚至還推出蛙鞋、浮淺面罩，與海洋連結更深。

▲DIOR男裝海灘膠囊系列。（圖／品牌提供）

▲DIOR男裝海灘膠囊系列。（圖／品牌提供）

▲DIOR B23再生尼龍休閒鞋37,000元、H-TOWN膠底編織繩涼鞋31,000元。

▲DIOR男裝海灘膠囊系列。（圖／品牌提供）

▲DIOR亞得里亞海印花環保水壺，附再生尼龍袋45,000元、黑檀色Oblique 馬鞍包125,000元。

LOUIS VUITTON古龍香水

LOUIS VUITTON（路易威登）則用名為「City of Stars」的古龍香水迎接夏日，靈感來自洛杉磯的光輝燦爛，瓶身如城市的霓虹夜色，包裝則是藝術家Alex Israel專為這瓶香水創作的畫作，更彰顯獨特。

▲LV香水。（圖／品牌提供）

▲LV「City of Stars」古龍香水，描繪迷人的洛杉磯。

調香大師Jacques Cavallier Belletrud揉合血橙、檸檬、紅橘、佛手柑及青檸，共五重的柑橘香，彷彿耀眼的夜晚，再加入溫和的梔子花香緩和氣氛，檀木精油和麝香粉則為香水增添一絲優雅脫俗感，將美國西岸的遼闊絢爛、自由奔放，濃縮於瓶內再綻放。

▲LV香水。（圖／品牌提供）

▲LV「City of Stars」古龍香水，包裝圖案是藝術家Alex Israel專為這瓶香水創作的作品。

PRADA期間限定店

►PRADA爆紅拉菲草系列、宋江同款全在這　超帥條紋快閃店落腳高雄

PRADA在高雄漢神百貨開設Tropico期間限定店，以「Tropico熱帶」主題，綠白相間的條紋裝潢，充滿叢林熱情。店內的「帽子樹」上，展示了近百頂帽子，相當搶眼吸睛。PRADA以拉菲草為材質的托特包去年大出風頭，今年推出更多種款式，染上黃色、粉紅、淺藍，存心讓人選擇困難。限定店4月14日至5月9日登場，別錯過了。

▲PRADA 高雄漢神Tropico快閃店。（圖／品牌提供）

▲PRADA 高雄漢神Tropico快閃店。（圖／品牌提供）

▲PRADA 高雄漢神Tropico快閃店。（圖／品牌提供）

關鍵字：

蔡健雅, LOEWE, Paula’s Ibiza, 涂善存, 管麟

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