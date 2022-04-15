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總覺得心好累，憂鬱、焦慮不斷循環！5個解決辦法讓你擺脫情緒內耗

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記者李薇／綜合報導　圖／pexels

總覺得自己心很累，內在有很多矛盾跟衝突，不斷地在考驗自己的耐性，做一件事情之前總會想到很多負面的結果，結果就是一直沒日沒夜地想，但卻始終一拖再拖，讓自己身陷自責的情緒之中，以下是面對這樣狀況的解決方案，透過轉移注意力、多行動，可以避免精神內耗的狀況出現。

▲內耗,心理,憂鬱,焦慮,自我要求,成長,。（圖／pexels）

1.行動大於一切

內耗是一種過度思考，人在做某件事情的時候，總想著希望可以準備周全再去做，比如工作、家庭中的種種課題，但人生沒有什麼事情都是在萬事俱備的狀態下完成，甚至可能一拖再拖；應該先想著去做，再慢慢把周邊的配備、細節安排跟上，因為誰都不可能完美的開始，盡力就好。

▲內耗,心理,憂鬱,焦慮,自我要求,成長,。（圖／pexels）

2.從書中找到答案

會內耗的人，大多數都是對自我要求比較高的人，當發現自己能力達不到要求的時候，常常會出現自責、低落的情緒，就會造成內在情緒上的耗損，甚至會導致憂鬱、焦慮等狀況，這時候其實可以透過多讀書，找到自己問題的所在，同時進行解決、擺脫這樣的問題。

▲內耗,心理,憂鬱,焦慮,自我要求,成長,。（圖／pexels）

3.培養興趣愛好

不管是瑜伽、攝影、畫畫等等興趣，讓自己專注在當下的情緒之中，就可以漸漸減少多餘的思考，甚至是杞人憂天的狀況，這樣的興趣不只會讓自己放鬆、舒壓，甚至還能夠讓你轉移注意力，把焦點放在別的事情上面，避免讓心情一直處在緊繃狀態。

▲內耗,心理,憂鬱,焦慮,自我要求,成長,。（圖／pexels）

4.課題分明

很多時候人在工作的狀況下，會不知不覺投入太多，導致攬了太多的責任跟工作，然後沒完成又會持續陷入自責的狀態，一直惡性循環，這時只要分清楚什麼是你的工作、哪些是別人的課題，把自己的事情做好做滿即可，就能夠減少內耗的狀態產生。

▲內耗,心理,憂鬱,焦慮,自我要求,成長,。（圖／pexels）

5.接納自己

接納自己的缺點，了解自己的優點，懂得欣賞自己、了解自己的極限，不要好高騖遠，這是減少內耗的關鍵，沒有任何人是完美的，只是我們擅長把自己好的一面給別人看，不好的事情不散播出去，並不代表就不會發生，要明白這一點，才是解決的根本辦法。

關鍵字：

內耗, 心理, 憂鬱, 焦慮, 自我要求, 成長

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