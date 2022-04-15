擺脫「虎背熊腰」必做的3招！女星級直角肩、天鵝頸立刻擁有

記者李薇／綜合報導

現代人常滑手機、看電腦，長時間下來姿勢不對，容易在頸部後面有一塊凸出來的「富貴包」，到了夏天穿背心、短袖更容易讓人有「虎背熊腰」的感覺，有網友就分享，以下3個方法來解決「富貴包」問題，重回性感直角肩頸。

▲想擁有女星般的美背，當然要努力。（圖／翻攝自楊紫微博）



1.伸展脖子肌肉

雙手抱頭，並且慢慢的往前、往下壓，慢慢地感受到後頸部肌肉的拉伸，大約停留30秒再回正，這步驟關鍵是不可以聳肩，肩膀一定要下沉。

2.脖子肌肉推回

雙手捏住下巴，將頭部向下、向後推，這時頸椎會有被頂住的感覺，停留30秒，重複做10組。

▲迪麗熱巴的天鵝頸，讓人羨慕。（圖／翻攝自迪麗熱巴微博）



3.背部肌肉鍛鍊

雙手先平行擺出像是T字型，接著將手上舉形成Y字型，最後將手往下、背夾緊變成W型，重複做15到20組。

4.放鬆肌肉

用手上下捏壓後脖頸，尤其是富貴包的地方要提起來捏壓，充分放鬆緊部肌肉，緩解痠痛。

▲吳謹言直角肩更是美到讓人屏息。（圖／翻攝自吳謹言微博）



最重要的是，以後滑手機、看電腦最好都是採用平視的角度，而不是低頭的角度，這樣可以避免後續頸椎出現問題，當然也就比較不會有「虎背熊腰」的狀況出現。