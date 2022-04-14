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9億高級珠寶與台藝術家傑作聯展　奔放草書絕配太陽冠冕

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▲▼CHAUMET 。（圖／公關照）

▲CHAUMET珠寶展邀游智皓（左起）策展，展出梭織藝術家李偵綾、花植藝術家賴怡璋、書法家紀冠地、陶瓷藝術家王元德的精湛作品。（圖／CHAUMET提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國皇室珠寶世家CHAUMET歷史悠長、作品豐富，特別與策展人游智皓合作，共同策劃珠寶與台灣藝術家對話的「VIRTUOSO CONVERSATION : PAST AND MODERNITY」名匠對談展覽，以「風、火、水、土」為主題，讓梭織藝術家李偵綾、花植藝術家賴怡璋、書法家紀冠地、陶瓷藝術家王元德的作品，與CHAUMET 77件總值9億元的高級珠寶展開對話。

▲▼CHAUMET 。（圖／公關照）

▲風主題以自然主義風格Le Nature de Chaumet系列為主，Firmament Apollinien 項鍊鑲嵌5顆枕形切割藍寶石、月光石與美鑽。

CHAUMET珠寶展規劃風、火、水、土4個主題展間，4位藝術家分別依不同元素創作，與珠寶相呼應。梭織藝術家李偵綾展出由原春夢系列的織品，和CHAUMET自然主義風格的設計不謀而合，麥穗隨風飄搖模樣的項鍊、Le Nature de Chaumet系列勾勒臨風搖曳的月桂葉珠寶，彷彿都讓人感受到風的吹拂。

▲▼CHAUMET 。（圖／公關照）

▲CHAUMET邀書法家紀冠地創作搭配火主題的The Vitality of CHAUMET飛火的舞動展間。

▲▼CHAUMET 。（圖／公關照）
▲CHAUMET珠寶展全場最高價的Eternel Printemps可轉換式項鍊，鑲嵌6顆來自緬甸的枕形切割紅寶石，約9,500,000元。

▲▼CHAUMET 。（圖／公關照）
▲CHAUMET Soleil Glorieux冠冕，鑲嵌約2.51克拉IF級枕形切割濃彩黃鑽、21 顆蛋面水晶，以及明亮式切割鑽石和黃鑽。

踏入書法家紀冠地創作的草書空間，感受到火元素的奔放與生命力，CHAUMET亮出演繹日正當中驕陽的Soleil Glorieux冠冕，以及全場最高價、約9,500,000元的Eternel Printemps緬甸紅寶石鑽石項鍊；花植藝術家賴怡璋則以濕地植物為靈感創作水主題的屏風，襯托冰晶概念的珠寶與白鑽珠寶錶；而寶石與土元素緊密相扣，陶瓷藝術家王元德創作的薄胎藍釉彩瓷作品，恰好與重量級的蛋白石戒指完美相襯。

▲▼CHAUMET 。（圖／公關照）

▲The Elegance of CHAUMET水漾的優雅展間由花植藝術家賴怡璋創作。

▲▼CHAUMET 。（圖／公關照）

▲CHAUMET Perspectives de Chaumet系列神秘錶。

▲▼CHAUMET 。（圖／公關照）

▲呼應土主題的Perspectives de Chaumet系列6.39克拉蛋白石Lux戒指。

CHAUMET從大自然、歷史、建築獲得啟發，伯爵（PIAGET）的靈感則源於光，透過耀眼的珍稀寶石詮釋不同時刻的迷人光影，例如選用哥倫比亞祖母綠展現北極光的奇幻流動光影，項鍊主石為16.84克拉祖母綠，圍繞著7顆欖尖形切割哥倫比亞祖母綠，輔以不對襯的白鑽與不同切割方式鋪排設計，讓人感受到極光的律動感；而豔陽高掛之時，自然是黃鑽的舞台，無論是戒指或耳環都無比閃耀，綻放熱情魅力。

▲▼CHAUMET 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴伯爵Extraordinary Light系列項鍊，主石為16.84克拉祖母綠切哥倫比亞祖母綠，66,000,000元。（圖／伯爵提供，以下同）

▲▼CHAUMET 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴伯爵Extraordinary Light系列艷彩黃鑽耳環28,400,000元，5.54克拉艷彩黃鑽戒33,200,000元。

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關鍵字：

CHAUMET, PIAGET, 伯爵

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