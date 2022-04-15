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棉花糖女孩「碎花穿搭」挑選3法則：低飽和度、剪裁簡約才能穿得好看

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記者李薇／綜合報導

一到春夏就是小碎花穿搭的主場，纖瘦的女生不管穿什麼都好看，微肉女孩想要跟上潮流，只要選對單品，一樣可以穿出女神氣場，以下是3個碎花單品選擇的要點，只要跟著做，輕輕鬆鬆就可以美麗一整個春夏。

▲碎花,穿搭,棉花糖女孩。（圖／IG）

▲低飽和度碎花看起來人更柔和。（圖／hyunah_aa IG）

1.低飽和度的碎花

相較於低飽和度的碎花，高飽和度的款式通常色彩鮮豔，穿不好就容易顯胖，整個人更加放大、腫脹，因為面積放大，更顯得整件碎花俗氣，對比度不要太強、顏色不要過於誇張，像是莫蘭迪色選，就是很好的棉花糖女孩首選。

▲碎花,穿搭,棉花糖女孩。（圖／IG）

簡約剪裁看起來整個人更俐落。（圖／ponysmakeup IG）

2.剪裁俐落

春夏到來，很多衣服都會設計得很有造型，比如宮廷式的大蓬蓬裙、復古大圓領設計或是版型剪裁特殊，通常都比較不建議這種款式，因為那些特殊的造型，在棉花糖女孩身上就會被放大，建議挑選比較簡約俐落的版子，看起來整個人也會比較幹練、清爽。

▲碎花,穿搭,棉花糖女孩。（圖／IG）

▲像是整件碎花是比較進階款可以挑。（圖／dahee0315 IG）

3.單品縮小化

剛開始初入門碎花單品的人，可以先從簡約的上衣或是碎花裙開始買起，少量的碎花不僅好搭配，也會看起來整個人比較簡約、時髦，像是整件都是碎花單品的視覺感上會更加強烈，可以等比較會搭了之後，再來進階嘗試。

關鍵字：

碎花, 穿搭, 棉花糖女孩

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