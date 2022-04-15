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史恩康納萊原來是畢卡索鐵粉！ 珍藏畫作上拍5.5億起

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▲▼畢卡索拍賣 。（圖／公關照）

▲「最經典007」男星史恩康納萊生前收藏不少畢卡索畫作。（圖／佳士得提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣會吸引人之處，除了難得一件的珍品讓收藏家挖寶，也能一窺世家傳承或明星名流收藏品味。已故的「最經典007」男星史恩康納萊（Sean Connery）生前珍藏的畢卡索（Pablo Picasso）鉅作《畫框中的男子半身像》，將於5月26日香港會議展覽中心舉行的二十及二十一世紀藝術晚間拍賣中亮相，估價約554,000,000元起，拍賣部分所得將撥予他的同名慈善基金會，主要用於他的出生地蘇格蘭，以及他長居逾30年並視作第二故鄉的巴哈馬群島。

▲▼畢卡索拍賣 。（圖／公關照）

▲史恩康納萊生前珍藏的畢卡索（Pablo Picasso）鉅作《畫框中的男子半身像》將於佳士得香港拍賣，估價約554,000,000元起。

史恩康奈萊的兒子史提芬康納萊（Stephane Connery）表示：「父親對於美學、形態及動態有著非同尋常的敏銳觸覺，這不僅與他卓越的影視生涯相關，也離不開身為國際知名藝術家的妻子Micheline Roquebrune對他潛移默化的影響。此外，他熱愛參觀博物館，並練就過人慧眼。我們曾先後到訪費城藝術博物館、巴恩斯基金會藝術館和華盛頓國家藝廊，不久後他便決定買下《畫框中的男子半身像》。」

▲▼畢卡索拍賣 。（圖／公關照）

▲畢卡索的畫作在國際拍賣市場相當搶手。

熱愛藝術的史恩康納萊一生中擁有不少畢卡索作品，此次登上佳士得拍賣的《畫框中的男子半身像》是畢卡索經典主題「火槍手」系列的代表作，繪畫風格帶有梵谷（Vincent van Gogh）的影子，被視為是藝術家人生最後10年裡最優秀的畫作之一，成為佳士得於亞洲推出的最高價畢卡索作品。

▲▼畢卡索拍賣 。（圖／公關照）

▲資深男星華倫比提1960年送給女星瓊考琳絲的珍珠鑽石訂婚戒現身邦瀚斯拍賣會，估價約190,000元起。（圖／邦瀚斯提供，以下同）

邦瀚斯（Bonhams）倫敦拍賣會則端出好萊塢風流出名的資深男星華倫比提（Warren Beatty）於1960年送給女星瓊考琳絲（Joan Collins）的訂婚戒，將於4月27日上拍，不禁讓人憶起當年大明星愛上窮小子的故事，1959年26歲的瓊考琳絲已頗有知名度，與22歲仍默默無名的華倫比提開始約會，交往一年後華倫比提獻上此鑲嵌珍珠與鑽石的戒指定情，可惜兩人最終走向分手一途，未真正步入禮堂結婚。

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