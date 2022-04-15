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炎亞綸搶買萬元有找的珍珠耳骨夾　洩貼身幸運物是「黃色內褲」

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▲MIKIMOTO於台北101購物中心打造的PASSIONOIR系列形象概念快閃店。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

MIKIMOTO於台北101購物中心打造的PASSIONOIR系列形象概念快閃店，今由炎亞綸揭幕，他以一身白色服裝搭配黑色為主調的PASSIONOIR系列相當出色，他表示向來樂於挑戰各種時尚風格，唯獨莫名的裸露他會拒絕，問及是否有貼身幸運物帶來好運？他笑著說：「黃色內褲！算命師說我今年穿土黃色會大發，買了一些。」

▲▼MIKIMOTO 炎亞綸 。（圖／公關照）

▲炎亞綸以白色服裝搭配MIKIMOTO PASSIONOIR系列珠寶相當出色。（圖／MIKIIMOTO提供，以下同）

▲▼ MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO PASSIONOIR系列黑珍珠耳骨夾（前至後）22,000元，PASSIONOIR/M Collection耳骨夾9,000元，Akoya珍珠耳骨夾9,000元。

一改珍珠予人優雅、純淨的印象，MIKIMOTO由法文PASSION（熱情）及NOIR（黑色）構成的PASSIONOIR系列，為純銀材質採黑銠鍍層處理，再搭配黑珍珠，展現中性而神秘的魅力，款式包括粗或細款鍊結項鍊、鍊結手鍊、結合工業風零件與巴洛克珠的彈性手鍊、鑲鑽鍊戒、耳環與多款耳骨夾，最令人驚喜的耳骨夾不到萬元便能入手，市場反應熱烈，讓炎亞綸也心動喊：「我會買！」

▲▼ MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO PASSIONOIR系列黑珍珠長鍊，粗版142,000元。

▲▼ MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）▲▼ MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO PASSIONOIR_Talisman Glide系列黑珍珠彈性手鍊（左）155,000元，細版黑珍珠手鍊50,000元。

▲▼ MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）▲▼ MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO PASSIONOIR系列戒指（左）119,000元，黑色絲巾18,000元。

同樣以珍珠聞名的TASAKI，大玩黑白對比推出balance unite系列，靈感源自陰與陽，選用深黑色及透亮白的南洋珍珠，兩者各半再合而為一，並在黑珍珠與白珍珠交界處再鑲嵌一圈鑽石增添華麗感，除了單珠設計的耳環，另有三顆珍珠並排的項鍊、戒指等款式，存在感強烈。
 

▲▼ MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）▲▼ MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）
▲TASAKI balance unite鑽石珍珠戒指（左）447,000元，三環設計的鑽石珍珠戒指485,000元。（圖／TASAKI提供，以下同）

▲▼ MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）▲▼ MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲TASAKI balance unite鑽石珍珠耳環（左）254,000元，鑽石珍珠項鍊438,000元。

►亮・珠寶／MIKIMOTO「黑化」珍珠超酷　不到萬元入手M字耳骨夾

►宋慧喬放送香肩襯氣質珠寶　迪麗熱巴辣度加倍秀千萬珍珠串鍊

關鍵字：

MIKIMOTO, 炎亞綸, TASAKI

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