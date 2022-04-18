《柯南》超狂聯名荷包守不住！限量錶藏小巧思、「變聲器項鍊」被搶光

實習記者施至真／綜合報導

時尚手錶品牌ICE-WATCH，先前曾與人氣動漫《新世紀福音戰士》、《鬼滅之刃》合作發行限量聯名手錶，每次推出總會引起話題，這回與日本長青動畫《名偵探柯南》合作，帶來3款限量角色手錶。另外，由首飾品牌SAMANTHA SILVA推出的「領結變聲器項鍊」，更是一開放訂購馬上被搶購一空。

ICE-WATCH手錶融合矽橡膠材料和簡約的外觀，適合各個年齡層的粉絲配戴，而《名偵探柯南》聯名手錶，以江戶川柯南、灰原哀、安室透3位角色為靈感，從錶面圖案、錶帶配色與外包裝都具有各別的特色，錶盤上分別印有「CONAN、HAIBARA和AMURO」等角色名稱的英文字母，搭配任何風格的穿搭都適合。

▲《名偵探柯南》聯名錶江戶川柯南款。（圖／翻攝jp.ice-watch.com，下同）

三款聯名錶都採用雙配色錶帶設計，「江戶川柯南款」以海軍藍搭配紅色，「灰原哀款」是白色搭配紫色面盤，完全是為了狙擊少女心所設計的，如果擔心白色容易弄髒，以杏色搭配檸檬黃的「安室透款」，也是春夏必備的清新錶款。

不只手錶讓人超心動，就連紙盒外包裝都精緻到讓人忍不住想收藏！除了印上3位角色的人物插畫，頂層的圓形開口還可以當成存錢筒使用，創意小巧思讓人盛讚。

▲《名偵探柯南》聯名錶外包裝也有巧思。（圖／翻攝muddie.jp）

喜歡《名偵探柯南》周邊的話，日本服飾品牌SAMANTHA SILVA近期也推出一系列聯名商品，從項鍊、耳環、化妝包到迷你單肩包都非常可愛，不過最吸睛的還是以柯南的領結變聲器做成的飾品配件。戴上「領結變聲器項鍊」彷彿能像柯南變聲毛利小五郎一樣，結合兩顆紅色愛心鋯石製成的項鍊，在日本官網一上架就馬上被搶光，想入手的話，也可以考慮加上足球和滑板綴飾的「領結變聲器耳環」。

▲領結變聲器耳環和項鍊爆擊少女心。（圖／翻攝jp.ice-watch.com，下同）

另外，「足球迷你單肩包」也是這次聯名的熱賣商品，包包正面玩味十足的足球圖樣，非常適合當成酷女孩的潮流單品，背面還壓印犯罪追蹤眼鏡、噴射滑板、領結變聲器以及踢力增強鞋等元素。以高木名偵探和佐藤名偵探為發想的「純白心型錢包」，也很適合當成禮物送給女朋友，喜歡《名偵探柯南》的粉絲千萬別錯過這系列。

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