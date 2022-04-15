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De Beers Jewellers 全新鑽戒設計　頌揚璀璨愛情與永恒承諾

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▲▼鑽戒,De Beers,經典。（圖／De Beers提供）

▲De Beers Jewellers推出一系列全新訂婚鑽戒。

圖、文／DeBeers提供

De Beers Jewellers 向「The Home of Diamonds」經典致敬，推出一系列全新訂婚鑽戒。DB Classic系列鑽石戒指以V形鑲嵌的方式托高主鑽，彰顯其非凡。DB Classic系列並推出鑲嵌雷迪恩式切割（radiant-cut）主鑽的新款選擇。

對於鍾愛完美對稱設計的顧客，雷迪恩式切割將是理想之選；拜占庭（Byzantine）時期的婚戒採用皇冠線條，De Beers Aura系列鑽石戒指的光環造型鑲嵌以現代方式演繹此經典。Aura系列全新推出三款花式切割鑽石戒指，主鑽重1克拉起，皆以密釘微鑲鑽石，包含欖尖形切割、心形切割與雷迪恩式切割鑽石，密釘微鑲鑽石光環令中央主鑽的美感更加昇華，彰顯永恒魅力。

全新Enchanted Lotus及Dewdrop皇冠式戒指的設計融合搭配巧思。Enchanted Lotus皇冠式戒指與My First De Beers Aura圓形明亮式鑽石戒指層疊配戴時，彷彿為其加冕。而Dewdrop皇冠式戒指的設計可與De Beers訂婚鑽戒和諧地層疊搭配，組成獨特的層疊式戒指。

De Beers Jewellers婚嫁珠寶系列源自130多年來的鑽石專業經驗，全新鑽石珠寶作品現於全球De Beers 精品店和官方網上商店debeers.com有售。

關鍵字：

鑽戒, De Beers, 經典

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