安排行程好頭痛？網推「情侶超強約會規則」　美食口袋名單每次都滿意

實習記者施至真／綜合報導

你一定有這樣的感嘆，好不容易熬到休假，終於可以來場甜蜜約會，卻總是出現因為安排行程而鬧不和的場面，一名男網友在Dcard以「情侶約會規劃」為題發文，提到能夠理解對方想不到去哪，也會覺得累，其實去曾經去過的地方也不錯等等。貼文曝光後，便吸引不少熱心網友回應，以下盤點「規劃行程」的5個小技巧，讓你盡早來場完美約會。

▲情侶約會不知道要去哪，好頭痛。（圖／翻攝免費圖庫unsplash）

這名男網友在Dcard上提到，一直對於要去哪裡約會沒有特別的想法，通常都是看對方有沒有想去什麼地方，然後配合對方，卻顯得自己對於約會好像不上心。原PO也透露，因為被過夜和交通問題侷限，因此無法跑太遠，認為可以的話，去一些曾經去過的地方就很滿足了，但還是想詢問網友約會的行程規劃，網友也熱心給予建議，紛紛表示：「我都是跟男友一起討論跟規劃～」、「可以去福隆騎腳踏車～」、「我跟女友都廢在家，想到什麼地方就去」。

以下整理5項網友提供的「超強約會行程規則」，馬上來筆記。

▲網發文「情侶約會規則」。（圖／翻攝Dcard）

1.雙方共同討論

有網友建議，兩人可以空出一段時間一起討論，將口袋名單內想去的店家、景點、美食提出來，並利用Google地圖查詢路線、店家距離以及營業時間來進行篩選，最後就能歸納出完美的約會行程。

▲兩人一起討論約會行程可以增進感情。（圖／翻攝免費圖庫unsplash，下同）

2. 女方安排，男方擔任專業司機

不少情侶約會會選擇開車或是騎車，這種時候多半會由體力好的一方擔任駕駛，就有女網友表示，和男友約會都各司其職，她負責安排行程，而男友會當一位稱職的專業司機。

3. 分次輪流安排

如果和原PO一樣搭乘大眾運輸約會，也可以透過輪流安排行程，進行分工。不僅不會出現因為討論行程而鬧不和的場面，也不會壓縮到自己想去的景點，可以隨心所欲安排，而下次輪到對方安排時，在陪另一半去他想去的地方就好啦！

4.不規劃行程

來場沒有特定行程的約會也不錯，可以選定一個區域範圍，隨意開發景點、店家、美食，也是另一種情調。

5.美食約會讓人最心動

最後一項也是許多網友力推的行程！絕對沒有人能夠抵擋美食的誘惑，如果你還在因為誰要規劃行程的問題而爭吵的話，就快點拿出美食口袋名單，來場讓人心動的美食約會吧，從路邊攤、台味小點心、甜點下午茶到餐廳，保證讓另一半對這次的約會超滿意。

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