職場上「擺臭臉」不是失敗者！有話直說、不糾結讓你告別EQ差

實習記者施至真／綜合報導

在工作上遇到不順心、不愉快的事，十常八九，即使有少數人在面對負能量時，能以正向態度面對，但多數人還是會因為負面情緒而耿耿於懷，就有網友因為在工作上無法隱藏負面情緒，而感到自己EQ差，需要被開導，貼文一出引起網友熱議。

▲不懂得隱藏情緒，不一定是EQ差。（圖／翻攝免費圖庫unsplash，下同）

原PO表示，自己因為工作上發生不愉快的事而耿耿於懷，並且自己屬於心情不好就無法藏不住的個性，雖然不會對別人大發脾氣，但卻容易出現臭臉、不講話等自閉行為，雖然認為每個人的個性不同，不需要特別去掩飾，但卻擔心是自己的EQ差，而苦惱到睡不著。雖然無法改變個性，但為了避免自己身陷負面情緒之中，以下5點是網友提出的解決方法，透過轉移注意力、有話直說，可以避免更多誤會發生。

1.轉移注意力

負面情緒是一時的，會因為人遇到某件事情而感到不愉快，比如累積多日的文件、加班、上司的責罵、同事間的競爭等種種不順心的事，雖然無法馬上將負面情緒從腦袋中刪除，但可以透過轉移注意力，讓自己不要一直糾結在壞情緒上。

2.思考如何處理壞情緒

當然有不少網友認為，成年人無法隱藏負面情緒，是EQ不夠高的表現，這種時候可以透過閱讀書籍、與人聊天等方式，參考他人是如何處理情緒，並找到自己問題的所在，同時解決並擺脫無法隱藏負面情緒的問題。

3.不開心就直說

如果你的負面情緒是源自於和同事的矛盾，不妨考慮直接把自己的不開心說出來，比起擺著一張臭臉不講話，讓同事摸不著頭緒，不如理性的將自己的情緒表現出來，避免讓心情一直處在緊繃狀態，也能讓同事了解你不開心的原因。

4.情緒不影響他人

其實心情不好也沒有關係，人複雜的情緒本來就難以被理解，有時候不一定是特定的某件事造成你的負面情緒，但在釐清情緒從哪裡來，並將它消化掉之前，我們能做的是不要讓負能量影響到他人。

5.接納自己

每個人的個性都不同，因此在職場上，無論你是習慣將負面情緒隱藏起來，還是真實表達出來，都沒有一定的對或錯，真實表達負面情緒並不會不好，反而能避免人與人之間許多不必要的誤會，也不用因此擔心自己的EQ是不是很差，最重要的是接納自己的缺點，了解自己的優點，懂得欣賞自己，才能有效解決各種情緒問題。

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