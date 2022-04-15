羅志祥近20年舊Nike鞋炒到百萬不是吹牛　同款拍賣221萬元起

▲慶祝Nike滑板品牌面世20周年，蘇富比舉行「Nike SB | 20 Years」網上拍賣。（圖／蘇富比提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

羅志祥（小豬）日前曾在IG限動曬出一雙仔細胞膜的Nike鞋，「巴黎dunk sb神物」，並附上他2004年穿著此鞋登上金曲獎紅毯的照片，宣稱此鞋已有300萬元身價，他所言不假，在蘇富比（Sotheby’s）慶祝Nike滑板品牌面世20周年特別舉行的「Nike SB | 20 Years」網上拍賣，焦點即是這雙Nike SB Dunk Low Pro「Paris」Bernard Buffet樣品鞋，鞋面印有法國畫家Bernard Buffet的作品，估價約2,216,000元起。

▲羅志祥2004年穿著Nike SB Dunk Low Pro「Paris」Bernard Buffet樣品鞋，沒想到這雙鞋身價飆升。（圖／翻攝自Instagram／showlo）





▲羅志祥呵護他的百萬潮鞋，用透明包膜封住鞋子。



Nike SB Dunk於2002年正式面世，當時Nike將1980年代設計的Dunk籃球鞋重新演繹，符合滑板運動群體的需求，成功建立起品牌最受歡迎的副線，不斷跨界合作並選用多原物料，在鞋上展現幽默感與藝術性。蘇富比即日起至4月25日舉行的「Nike SB | 20 Years」網上拍賣，呈獻100雙總估價達2527萬元台幣的Nike SB鞋，話題鞋款是羅志祥也擁有的Nike SB Dunk Low Pro 「Paris」Bernard Buffet樣品鞋，鞋面上印有法國畫家Bernard Buffet的作品；另一身價上看185萬元的Nike SB Dunk High Pro「FLOM」球鞋及「FLOM」滑板，附塗鴉藝術家Futura簽名，全球只有24雙且是少數全新狀態，同樣備受矚目。

▲蘇富比拍賣Nike SB Dunk Low Pro「Paris」Bernard Buffet樣品鞋，鞋面印有法國畫家Bernard Buffet的作品，估價約2,216,000元起。



▲蘇富比拍賣Nike SB Dunk High Pro「FLOM」球鞋及「FLOM」滑板，附塗鴉藝術家Futura簽名，估價約1,847,000元起。



身為潮流達人，羅志祥對衣潮鞋子、聯名玩具或限量品都瞭若指掌，日前他秀出分別以「時尚老佛爺」卡爾拉格斐與Coco Chanel為藍本設計的Bearbrick公仔，意外亮出上百雙的潮鞋牆，不僅收藏規模龐大，且收納非常有條理，當中包括此次登上蘇富比拍賣的百萬元Nike名鞋，收藏眼光相當精準。

▲腕上戴著RICHARD MILLE名錶的羅志祥，秀整面鞋牆與30萬元的「時尚老佛爺」Bearbrick The Kaiser 1000%公仔。



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