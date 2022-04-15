許瑋甯談新婚像義式咖啡「會回甘」　羞答何時辦婚禮

▲許瑋甯現身Nespresso 2022永續體驗展記者會，小放閃新婚生活。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡惠如／台北報導

剛新婚的許瑋甯，今（4／15）為了出席代言品牌Nespresso咖啡永續展首度露面，與老公邱澤日前出席活動對外放閃的態度大不相同，對於媒體新婚生活提問相當害羞，問到與邱澤的關係像什麼咖啡口味，低調開口：「比較像義式經典或美式吧，是一種底蘊厚實的感覺，會回甘。」僅小小放閃一下。

許瑋甯與邱澤去年宣布結婚成為全台熱搜，今婚後首度露面被問及婚後事，臉上幸福感藏不住，回答卻十分保守，因應Nespresso永續發展的主題，表示跟老公邱澤兩人都會在日常中做環保，像是用洗米水澆花、洗澡水留下沖馬桶，而在家使用的咖啡膠囊也會親自帶去回收，盡職做代言，現場被問到是否要辦婚禮？也表示需看疫情，而且兩人都還在工作，把日常過好也是一種甜蜜。

而許瑋甯也表示自己早上起床就會放音樂，為自己跟「家人」泡一杯咖啡，開啟每一天的行程，最近疫情比較緊張，就把家裡當成咖啡館，此外也稍稍分享自己對於婚後的感覺，就是靜靜地享受歲月靜好，現在也相處的滿舒服的。

Nespresso 2022年永續體驗展「未來花園」展區以花園生長為概念，呈現全球永續、在地咖啡膠囊回收、產學合作成果的歷程，與達成2022年100％碳中和的決心。參展者於入口處掃描QRcode進入導覽頁面後，可隨著專屬籤詩深入了解四大展區的展覽內容，跟隨導覽指引解開展區任務問答後，離場前可於第四展區「禮物」兌換Nespresso限量再生鋁製杯墊。展期從即起至4／24止，在台北松山文創園區5號倉庫免費開放參觀。