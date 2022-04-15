高圓圓中性穿搭「風衣＋軍靴」正翻！　帶貨小眾「牛角包」太燒了

記者王則絲／台北報導

大陸女星高圓圓近日在微博上分享私服穿搭照，展現公開活動外日常休閒的一面，高圓圓身穿寬鬆剪裁的卡其色大風衣，搭配一雙高筒軍靴，中性風的率性造型獲得一面倒讚賞：「她穿什麼都好好看！」此外高圓圓肩上背的宛如「牛角麵包」的手袋，外型可愛又時髦，瞬間起到了她超狂的帶貨力，一票粉絲都被燒到。

▲高圓圓上傳最新私服穿搭照。（圖／翻攝自微博）



高圓圓在有了家庭之後較少作品與亮相，但是人氣依然很高，亦獲得時尚品牌青睞。近日高圓圓難得分享了私服照，她穿著Studio Nicholson的拋袖寬鬆剪裁卡其色風衣，內搭白色襯衫與深色翻領外套，敞開的V領替率性打扮增添一絲女人味，同時也襯托胸前配戴的代言品牌CHAUMET項鍊，腳下的帥氣高筒軍靴，同樣來自自己代言的MICHAEL KORS，看似一身隨性的裝扮，卻是獲得粉絲們大讚：「有這張臉披麻布袋應該也挺時尚的」、「笑起來太正了」、「又美又有氣質」、「美圓才是街拍鼻祖。」

▲高圓圓中性風格的造型獲得粉絲讚賞。（圖／翻攝自微博）



這套穿搭中，高圓圓肩上背的包款也是粉絲關注的亮點，這款外型就像是「牛角麵包」的手袋，來自法國小眾品牌LEMAIRE，他的「牛角包」正是近年席捲IG的爆紅單品，時髦又俏皮的設計連高圓圓也愛上，瞬間燒到一票粉絲。

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