肚子常不舒服？營養師教「便秘、拉肚子、愛放屁」3大飲食改善法

▲營養師教飲食調整，幫助改善肚子不適3狀況。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

肚子不舒服最常見的狀況就是便秘、拉肚子和容易放屁，雖然不是病，但不僅身體感覺不適，還可能影響到日常生活，其實透過調整飲食就能幫助改善這些腹部不適的狀況。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了便秘、拉肚子、容易放屁等3大狀況需要注意的飲食原則，肚子常有狀況的人快記好。

1.常便秘、排便不順



蕭瑋霖表示，改善便秘的3大原則為多喝水、多纖維和適量油脂，平時飲食上可多吃以下4種食物。

＃地瓜葉：纖維含量高，可幫助腸道蠕動。

＃優格：培養腸道好菌。

＃帶皮蘋果：果皮含有木質素，能幫助腸道蠕動。

＃多喝水：能幫助糞便軟化。

有些人可能還會想到「早餐店奶茶喝了會拉肚子」的都市傳說，但蕭瑋霖表示，可能是因衛生條件不佳或乳品的乳糖造成腹瀉，比起喝奶茶更建議多吃纖維含量高的食物。

2.有腹瀉情況



有拉肚子的情況時，建議以「低渣飲食」為原則，避免粗纖維、乳製品，減少刺激腸道，像是以下4種食物，拉肚子時別吃。

＃牛奶：其中所含乳糖容易加重腹瀉。

＃辛辣食物：容易刺激腸道，家中腸道不適感。

＃生食：別吃如生魚片、沙拉等生食，避免細菌污染。

＃油炸物：過量油脂攝取，會加重腹瀉症狀。

3.容易放屁



減少放屁的重點就是避免吃難以消化的食物，像是寡糖類食物，還有避免十字花科或蔥、蒜等易產氣食物，以下4種食物盡量少吃。

＃豆製品：其中寡醣容易造成脹氣。

＃十字花科蔬菜：像是青花菜、高麗菜等十字花科蔬菜，含有硫化物容易造成脹氣。

＃精緻甜食：容易造成腸道壞菌生長。

＃大蒜、蔥及韭菜：也含有硫化物，容易造成脹氣。

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