奧斯塔羅12星座一周運勢0418-0424　牡羊壓力爆增、獅子小旅遊增進感情

20220418-0424奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：獅子座事業運最旺！不再願意安逸在目前的生活當中，變動的狀況存在著，讓你對於工作或事業有更大的企圖心想要突破，奧斯建議要好好把握。

TOP2：處女座愛情運最旺！感情生活多了許多的空間，也因為如此兩人在這段感情中也感到輕鬆愉悅，而單身的朋友，下周對於愛情的嚮往程度頓時提高許多。

TOP3：水瓶座金錢運最旺！偏財運優於正財運，下周理財觀念增強許多，懂得規劃對自己有利的理財方式，讓自己有機會多進點錢財。

本周需注意星座



1.摩羯座事業運需要留意：關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋頭做事導致狀況不佳，奧斯建議下周遇到工作上的問題要多和周遭同事求援會比較好。

2.雙魚座愛情運需要留意：非單身的朋友，下周要多加注意和另一半的相處，可能將有不小的爭執產生，而這樣的爭執也會波及到周遭的人，所以奧斯建議彼此的關係要多加留意，也多避免因為自己情緒而影響另一半的狀況。

3.牡羊座金錢運需要留意：正偏財運不佳的一周，要避免支出不必要的花費，並且做好理財，以免有經濟壓力的產生。

牡羊座



整體運勢★★

牡羊朋友下周將是個休息停頓的一周，長久以來的忙碌與壓力開始不堪負荷了，逐漸從內在的壓力轉往反映在外在情緒與行動，讓你備感無力。

愛情運勢★★★

長久感情中的問題在下周浮現，讓雙方都對愛情感到無力，會是個需要調整步伐的一周，藉由溝通或許能帶領彼此往更深的層次前進，但也別忘了多著想一下另一半的情緒與感受。

事業運勢★★★

對於目前的學事業不再向以往的熱情，下周都將感到些許的無奈，會有想異動的想法出現。

金錢運勢★★

正偏財運不佳的一周，要避免支出不必要的花費，並且做好理財，以免有經濟壓力的產生。

金牛座



整體運勢★★★

許多計畫在下周開始延誤，並且對事情的掌握度也降低許多，存在失控的可能性，而這樣的狀況也讓金牛朋友有點手足無措，面對事情多了點不確定感。

愛情運勢★★

雙方在情感裡的步伐慢了下來，和另一半一直以來存在的溝通問題將重蹈覆轍，奧斯建議下周若再有爭執發生，必須要多花點心思好好解決。

事業運勢★★★

學事業方面，計畫受到阻礙的狀況更加明顯，或許是規劃已久的事情在下周正要付諸行動時卻意外被打斷，或是一直以來都穩定的事情開始動盪起來。

金錢運勢★★

正偏財運一般，不太有進財的機會，也要多避免小賭或是試試手氣的事情，以免有破財的可能。

雙子座



整體運勢★★★

雙子朋友要稍微當心了，過往的努力是否都又沒朝正確的方向呢？目前的穩定在下周可能受到過往努力方向錯誤的影響，導致有些許破壞的暗示存在，奧斯建議下周做事要更加的謹慎。

愛情運勢★★

問題的產生需要兩人共同的解決，若只是單方面的在意與努力，對愛情將會造成更大的裂痕，下周在感情上如果遇到問題，要兩人好好的溝通與努力。

事業運勢★★★

在目前的學事業環境中呈現了停滯的狀況，但卻不是外在環境導致，更多原因是自己對於目前環境沒有什麼信心，也不覺得自己能夠勝任怎樣的工作，要多加注意。

金錢運勢★★

財運不佳的一周，投資或其他像是買樂透等都不會有進財的可能，盡量把錢省下來。

巨蟹座



整體運勢★★

巨蟹朋友對於目前環境將感到些許的無力，長久以來不肯正視或是逃避的問題在下周將重新面對，需要完全解決，因此讓內心感到疲憊無奈。



愛情運勢★★★

雙方之間的問題在下周願意花點時間一起解決，不再像過去存在逃避的感覺，也嘗試將問題拿出來溝通，將會是個有效處理情侶問題的一周。

事業運勢★★★

學事業方面，職場上的同事關係改善許多，並且對環境或是信心重新建立起來，奧斯建議要好好把握，因為工作上的狀況在下周都能減緩許多，問題也能夠有效解決，但前提是對自我信心建立。

金錢運勢★★★

正偏財運都平淡許多，沒有太大起伏，值得一提的是若有投資動作的朋友，要切記不要將雞蛋放在同一個籃子裡。

獅子座



整體運勢★★★

不甘受到束縛的感覺，將讓獅子朋友的生活多了點不平靜，往好處想，是因為自己的企圖心一直都不算太低，因此造就下周汲汲營營的生活。



愛情運勢★★★★

雙方對於情感的需求度增加，不斷尋找新的刺激來增添感情生活的色彩，另外要是目前情感穩定的朋友，奧斯建議可以安排個出遊，再激起雙方感情的浪花。

事業運勢★★★★

學事業方面，不再願意安逸在目前的生活當中，變動的狀況存在著，讓你對於工作或事業有更大的企圖心想要突破，奧斯建議要好好把握。

金錢運勢★★★★

正財運優於偏財運，可多花點心思在本業上，強大的企圖心將帶進許多錢財。

處女座

整體運勢★★★

處女朋友做事速度相較以往快了許多，而思緒也快速動了起來，面對事情的反應與熱情都提高許多，將是良好的一周。

愛情運勢★★★★

感情生活多了許多的空間，也因為如此兩人在這段感情中也感到輕鬆愉悅，而單身的朋友，下周對於愛情的嚮往程度頓時提高許多。

事業運勢★★★

學事業方面，則是要多加注意虎頭蛇尾的狀況，下周在工作上的三分鐘熱度會更加明顯，所以奧斯提醒要懂得延伸一下熱情，千萬不要半途而廢。

金錢運勢★★★

正財運平穩，偏財運則不是太理想，如果有想投資的朋友，千萬不要太過衝動的付出，因為下周的投資狀況都沒有全盤考慮狀況的存在。

天秤座



整體運勢★★★

天秤朋友下周將是怠惰的一周，面對事情都提不起動力來處理，思緒上的停擺也讓你在面對事情時，感到些微的無力感，奧斯建議要運用理性層面來思考問題比較好。

愛情運勢★★

要注意不是很積極的態度，在面對彼此之間的狀況或者體貼都要積極主動的給予另一半回饋，才有助感情的發展。

事業運勢★★★

力不從心的部份在學事業方面表現將更加明顯，多加注意手邊事情的發展，並適時的調整自己的狀況與心態，以免導致局面失衡。

金錢運勢★★

正偏財運平淡，不適合理財與投資的一周，要注意盲目的投資理財。

天蠍座



整體運勢★★★

天蠍朋友則變得計較許多，甚至開始有競爭的狀況出現，雖然一點點的競爭是有助鞭策自己，但下周的競爭則顯得較惡性些，因為太投入在競爭的想法當中，而導致自己將成功的機會推遠了。



愛情運勢★★★

雙方價值觀在下周出現了出入，或許是某件從未發生的事情突然發生，雙方有了摩擦，間接凸顯了彼此價值觀的落差，雖不影響到兩人太大，但總算是一次爭吵，還是要多加注意。

事業運勢★★★

自我意識的升高，讓自己在職場上容易和同事起點小爭執，另外工作業務也將繁重許多，所以奧斯提醒要注意一下自己的身心狀況。

金錢運勢★★★

偏財運好過於正財運，有機會透過投資或賭博獲利，但卻也有來得快去得也快的狀況，著重在如何守財會比較好。

射手座



整體運勢★★★

射手朋友要多加注意了，下周容易高估自己的能力，導致攬了過多的責任在自己身上，讓自己感到些許的喘不過氣。

愛情運勢★★★

感情方面則顯得順利許多，一路走來的承諾及問題在下周再度拿出來檢視，也能夠順解決存在已久的問題，算是挺順利的一周。

事業運勢★★★

過往在學事業方面的責任，或許讓自己顯得有點喘不過氣，責任也造成許多的壓力，這些狀況在下周都能受到些微的調整，讓你不再那麼勞累與疲憊。

金錢運勢★★

基本上財運不佳，如果希望能夠改善，奧斯提醒你配戴咖啡色系的飾品，並時時提醒自己要謹慎小心，財運就能有所改善。

摩羯座



整體運勢★★★

摩羯朋友自信消退許多且事情開始多了起來，很多事情也都必須要親力親為的去做，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事，讓自己顯得有點喘不過氣。



愛情運勢★★★

在感情世界中堆起了保護層，將自己與另一半隔絕開來，大多原因是自我安全感的不足，奧斯提醒下周不管是安全感不足或是對於感情感到沒信心，都該和另一半好好溝通來改善狀況。

事業運勢★★

學事業方面，關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋頭做事導致狀況不佳，奧斯建議下周遇到工作上的問題要多和周遭同事求援會比較好。

金錢運勢★★

偏財運不佳，多注意投資上的風險，也要注意自己的花費是否正確，另外有破財的機會要多加注意。

水瓶座

整體運勢★★

水瓶朋友則顯得小心許多，面對許多事情都放不開自己，原因大多是因為自己尚未準備好，所以無法正面的應對事情，而這樣的狀況也影響錢財方面，有守財奴的狀況。

愛情運勢★★

對於情感上的付出開始計較了起來，將自己變成吝嗇付出的一方，這樣的狀況將導致爭吵出現，奧斯提醒下周多避免這樣的想法產生，以免影響了另一半。

事業運勢★★★

學事業方面，顯得綁手綁腳的，做事情放不太開，雖然仍舊有把自己的份內工作做好，但對於一些上司交代的事情就顯得提不起勁，因此錯失了許多表現自己的好機會。

金錢運勢★★★★

偏財運優於正財運，下周理財觀念增強許多，懂得規劃對自己有利的理財方式，讓自己有機會多進點錢財。

雙魚座



整體運勢★★★

雙魚朋友對於目前的生活將有不滿足的想法，而也因為這樣讓你們在下周都願意花更大的精神，著重在想辦法改變目前的現況，另外需注意情緒上的起伏，容易和周遭的人事產生爭執，要多注意。

愛情運勢★★

非單身的朋友，下周要多加注意和另一半的相處，可能將有不小的爭執產生，而這樣的爭執也會波及到周遭的人，所以奧斯建議彼此的關係要多加留意，也多避免因為自己情緒而影響另一半的狀況。

事業運勢★★

學事業方面，容易對環境感到不滿足和同事之間也有摩擦的可能性存在，甚至對於自己的存在感到懷疑，所以下周將會辛苦一些，但由於這狀況是短暫的，所以偶爾放寬心，別放在心上。

金錢運勢★★

正偏財運都較為平淡的一周，需要多加留意下周物質慾望的提升，或許會讓財務吃緊些。

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