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TWICE Momo「緊身洋」純欲氣息噴發　「她」罕露渾圓胸型粉看傻

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記者王則絲／台北報導

韓女團TWICE近日在官方IG上分享成員們的最新造型美照，包括成員Momo、娜璉和彩瑛都穿上唯美的碎花洋裝擺拍，身為團內「性感擔當」的Momo，雖然穿著清純的洋裝，依然掩蓋不了豐滿上圍，純欲氣息噴發；其中彩瑛則是翻轉了平時較為可愛的風格，一襲低胸洋裝讓她罕見展露胸前陰影，渾圓胸型令粉絲都看傻。

▲Twice。（圖／翻攝自IG）

▲Twice。（圖／翻攝自IG）

▲Momo最新洋裝造型。（圖／翻攝自IG@twicetagram，以下同）

Momo身穿一件方領格紋洋裝，上頭點綴花朵印花，營造出一種鄉村少女的氛圍，頂著現在的一頭亞麻棕髮色，更顯得肌膚白皙，縱然這次的造型清純保守，連她的招牌川字腹肌也遮蓋住，但依然是擋不了姣好的身材曲線，洋裝在胸前顯得緊繃，豐滿上圍呼之欲出，純欲氛圍滿點。

▲Twice。（圖／翻攝自IG）

▲彩瑛低胸碎花洋裝造型驚艷粉絲。

平時給人古靈精怪形象的彩瑛，較少以強調的身材的造型出現，不過這回的低胸碎花小洋裝造型可一舉把大家震懾住了。彩瑛穿著一身紫色碎花洋裝，罕見曬出胸前的陰影，並勾勒出渾圓的胸型，白色蕾絲細肩帶的內搭，則更添一分性感小心機，深藏不露的好身材讓粉絲都看傻了：「這是合法的嗎！」、「不知道她這麼有料」、「很性感有女人味」、「身材太好了。」

▲Twice。（圖／翻攝自IG）

▲娜璉也換上鄉村風碎花洋裝。

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關鍵字：

Twice, Momo, 彩瑛

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