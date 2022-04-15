皮膚科醫師教「荷荷芭油」7種妙用法！可去粉刺還能變手膜

▲皮膚科醫師分享荷荷巴油的多種妙用法。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial、@emisuzuki_official）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書@李艺恩Dr.meili

許多女生對荷荷芭油都不陌生，但除了學日本女生用荷荷芭油來做油敷法，其實荷荷芭油還有超多實用用法！韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享了荷荷芭油的7種保養妙用，不僅能保養臉部肌膚，還能自製手膜、幫頭皮去角質，一瓶就能保養全身，小資女、保養控們快學起來。

1.黑頭、白頭粉刺管理



取3滴荷荷芭油在鼻子打圈3分鐘，幫助溶解皮脂廢物，再用溫熱的濕巾輕輕擦拭。

2.面膜打底



敷面膜前，取3滴荷荷芭油塗抹全臉，可以幫助有效成分吸收，同時減少皮膚的緊繃感。

3.搭配濕敷



在化妝水浸濕的化妝棉上，滴3滴荷荷芭油，再上臉濕敷，能幫助調節水油平衡。

4.頭皮去角質



洗頭前，在手上滴5滴荷荷芭油，按摩頭皮3分鐘，幫助溶解皮脂和老廢角質。

5.滋潤毛髮



取適量護髮素＋5滴荷荷芭油搭配使用，混合均勻後塗上髮絲，可以保護毛髮角質，改善髮絲毛躁情況。

6.手部護理



用5滴荷荷芭油＋護手霜均勻塗抹雙手，並搭配一次性手套，自製手膜，護理手部肌膚、指緣和指甲。

7.老繭護理



在手肘、腳後跟等關節部位，塗抹適量荷荷芭油後，用保鮮膜包裹10分鐘，能幫助軟化老繭，讓關節部位肌膚恢復細緻柔嫩。

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