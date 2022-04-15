fb ig video ETtoday search mobile

皮膚科醫師教「荷荷芭油」7種妙用法！可去粉刺還能變手膜

>

▲▼皮膚科醫師教荷荷芭油7種妙用。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲皮膚科醫師分享荷荷巴油的多種妙用法。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial、@emisuzuki_official）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書@李艺恩Dr.meili

許多女生對荷荷芭油都不陌生，但除了學日本女生用荷荷芭油來做油敷法，其實荷荷芭油還有超多實用用法！韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享了荷荷芭油的7種保養妙用，不僅能保養臉部肌膚，還能自製手膜、幫頭皮去角質，一瓶就能保養全身，小資女、保養控們快學起來。

▲▼皮膚科醫師教荷荷芭油7種妙用。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

1.黑頭、白頭粉刺管理

取3滴荷荷芭油在鼻子打圈3分鐘，幫助溶解皮脂廢物，再用溫熱的濕巾輕輕擦拭。

2.面膜打底

敷面膜前，取3滴荷荷芭油塗抹全臉，可以幫助有效成分吸收，同時減少皮膚的緊繃感。

3.搭配濕敷

在化妝水浸濕的化妝棉上，滴3滴荷荷芭油，再上臉濕敷，能幫助調節水油平衡。

▲▼皮膚科醫師教荷荷芭油7種妙用。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

4.頭皮去角質

洗頭前，在手上滴5滴荷荷芭油，按摩頭皮3分鐘，幫助溶解皮脂和老廢角質。

5.滋潤毛髮

取適量護髮素＋5滴荷荷芭油搭配使用，混合均勻後塗上髮絲，可以保護毛髮角質，改善髮絲毛躁情況。

▲▼皮膚科醫師教荷荷芭油7種妙用。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

6.手部護理

用5滴荷荷芭油＋護手霜均勻塗抹雙手，並搭配一次性手套，自製手膜，護理手部肌膚、指緣和指甲。

7.老繭護理

在手肘、腳後跟等關節部位，塗抹適量荷荷芭油後，用保鮮膜包裹10分鐘，能幫助軟化老繭，讓關節部位肌膚恢復細緻柔嫩。

►生理鹽水也能護膚？皮膚科醫師教5招妙用　可變舒緩面膜、除口臭

►皮膚科醫師教正確補充膠原蛋白！3招提升效果，維持Q彈美肌

►皮膚科醫師教「低成本抗痘保養法」　掌握4重點養成不長痘膚質

關鍵字：

保養, 護膚, 荷荷芭油, 精華油, 美容油, 保養油, 用法, 萬用, 皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

肚子常不舒服？營養師教「便秘、拉肚子、愛放屁」3大飲食改善法

肚子常不舒服？營養師教「便秘、拉肚子、愛放屁」3大飲食改善法

就是有骨氣！「最不愛巴結人星座」Top3，牡羊太直很吃虧

就是有骨氣！「最不愛巴結人星座」Top3，牡羊太直很吃虧

最「狡猾」的3大星座！Top 3平時蠢萌讓人猜不到，其實扮豬吃老虎

最「狡猾」的3大星座！Top 3平時蠢萌讓人猜不到，其實扮豬吃老虎

最容易「舊情復燃」3大星座：TOP 1喜歡舊事物，一有安全感就黏住 「你是哪種花」小測驗秒看最近心理狀態！　第一種需要好好休息 小心這3種朋友別深交：愛抱怨、愛貶低都是差勁人選 「大同電鍋扭蛋」根本縮小版太可愛　開蓋驚見肉包竟是隱藏款 曾馨瑩12歲女兒踩45,900元名鞋唱跳　洩富豪千金身分　 高圓圓中性穿搭「風衣＋軍靴」正翻！　帶貨小眾「牛角包」太燒了 星巴克4／15起每週「特定5款」買一送一　3大優惠一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面