花果香氣好迷人！春季「香氛蠟燭」盤點，點燃一整天好心情

▲香氛蠟燭成為另一種生活美學。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

忙碌了一天，回到家點上香氛蠟燭，享受靜謐的悠閒時光，讓舒服的香氣緩緩散開，泡澡、聽音樂讓居家儀式感滿滿，盤點最新春季蠟燭，各式花果香調讓你挑選。

▲Vana Candles Urban Island 都會島嶼暖燈禮盒，3,480元。

瑞典的香氛品牌Vana Candles，於母親節前夕首度推出「Urban Island都會島嶼」香氛蠟燭暖燈組，香氛暖燈在台灣手工生產製作，靈感源於瑞典創辦人Robin Johansson對台灣土地的珍愛，特別打造精緻沉穩，絕佳手感的金屬製暖燈。以極簡、優雅的線條襯托柔和自然中性色調，完美詮釋瑞典生活美學。

▲kerzon 植物標本系列香氛蠟燭-熱帶無花果，190g，1,600元。

來自法國的kerzon，推出以一系列植物標本系列蠟燭，它的香氣出自於大師級的調香配方與格拉斯古老的製香工坊，其中熱帶無花果，香味甜美而溫暖。帶有綠意的前調、接續柔和的中調花果香。跨越過粉感的柔順，末了才嗅到剛切割的夏日乾草香。

▲CUTLI MILANO 粉彩香氛蠟燭 青檸薄荷、百葉薔薇、焚香雪松，270g，2,100元。

義大利的CUTLI MILANO 素以擅常捕捉大自然律動，將滿園春景投射於蠟燭設計，冰霧結晶的燭杯與色彩形成比對，推出3款分別為青檸薄荷、百葉薔薇和焚香雪松，利用香氛為家居生活增添色彩。