台北101空降「巨型BV包」！等比例放大編織　亞洲第二站必打卡

記者鮑璿安 ／台北報導

BOTTEGA VENETA（BV）新任創意總監Matthieu Blazy上任，正當時尚迷期待他會有什麼新動作時，立刻在台北101購物中心看到了這顆超大巨型裝置，品牌將爆款Padded Cassette包等比例放大，連細節編織、三角扣都神還原，一定要手刀拍照去！另外，《ET FASHION》也同場加映「春夏夯包」一起看，Versace經典包款La Medusa再進化太可愛。

▲BV在台北101購物中心設置巨大充氣Padded Cassette包裝置 。（圖／記者鮑璿安攝）

新任創意總監Matthieu Blazy上任，品牌選在台北101購物中心設置巨大充氣Padded Cassette包裝置，是亞洲第二站，4公尺高等比例放大包款靈魂細節。包括一格一格的編織紋理以及肩帶前方的三角Logo，充分滿足時尚迷的味蕾，快把握快閃展出期限（至4月17日止），前去拍美照。

BV Padded Cassette來自 2019秋冬系列，是前任創意總監Daniel Lee一手打造，將編織紋理放大變蓬，宛如枕頭般令人愛不釋手，其中最受矚目就是「BV鸚鵡綠」，鮮明綠色系簡直成為品牌代名詞。台灣女星Melody Liu （殷悅）也在日前拿著Padded Cassette擺拍，親自寫下：「With my new favorite bag and color for the season，這個包包澎澎的輪廓好可愛，顏色看了就開心。」

同場加映精品春夏重點

▲Ella演繹粉色款式、炎亞綸黑色系很有質感。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

Versace經典包款La Medusa在2021年春夏系列首次登場，以蛇髮魔女美杜莎帶給人深刻的辨識度，此次化身棉花糖般的療癒色系，將方形肩背包內搭撞色設計，同時夾層是耐裝的風琴結構，搭配上翻蓋Medusa圖騰細節，奢華之餘也年輕化許多。









▲手肘「Gommino豆豆皮墊」巧妙將品牌經典豆豆鞋元素移至外套。（圖／品牌提供）



TOD’S 2022春夏系列充滿活潑的撞色系，延續品牌經典紳士形象，遇上肖戰則碰撞出多種花火，他演繹的第一套造型是米色大衣與長褲，優雅的色系下，手肘「Gommino豆豆皮墊」巧妙將品牌經典豆豆鞋元素移至外套；搭配上豆豆質感的麂皮踝靴系列，增加搶眼看點。品牌更將「T-Lion印花」注入拼接運動外套當中，搭配上帆布後背包，整體風格休閒輕鬆許多。