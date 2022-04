台北101空降「巨型BV包」！等比例放大編織　亞洲第二站必打卡

記者鮑璿安 /台北報導

BOTTEGA VENETA(BV)新任創意總監Matthieu Blazy上任,正當時尚迷期待他會有什麼新動作時,立刻在台北101購物中心看到了這顆超大巨型裝置,品牌將爆款Padded Cassette包等比例放大,連細節編織、三角扣都神還原,一定要手刀拍照去!另外,《ET FASHION》也同場加映「春夏夯包」一起看,Versace經典包款La Medusa再進化太可愛。

▲BV在台北101購物中心設置巨大充氣Padded Cassette包裝置 。(圖/記者鮑璿安攝)

新任創意總監Matthieu Blazy上任,品牌選在台北101購物中心設置巨大充氣Padded Cassette包裝置,是亞洲第二站,4公尺高等比例放大包款靈魂細節。包括一格一格的編織紋理以及肩帶前方的三角Logo,充分滿足時尚迷的味蕾,快把握快閃展出期限(至4月17日止),前去拍美照。

BV Padded Cassette來自 2019秋冬系列,是前任創意總監Daniel Lee一手打造,將編織紋理放大變蓬,宛如枕頭般令人愛不釋手,其中最受矚目就是「BV鸚鵡綠」,鮮明綠色系簡直成為品牌代名詞。台灣女星Melody Liu (殷悅)也在日前拿著Padded Cassette擺拍,親自寫下:「With my new favorite bag and color for the season,這個包包澎澎的輪廓好可愛,顏色看了就開心。」

同場加映精品春夏重點

▲Ella演繹粉色款式、炎亞綸黑色系很有質感。(圖/品牌提供、翻攝自IG)

Versace經典包款La Medusa在2021年春夏系列首次登場,以蛇髮魔女美杜莎帶給人深刻的辨識度,此次化身棉花糖般的療癒色系,將方形肩背包內搭撞色設計,同時夾層是耐裝的風琴結構,搭配上翻蓋Medusa圖騰細節,奢華之餘也年輕化許多。









▲手肘「Gommino豆豆皮墊」巧妙將品牌經典豆豆鞋元素移至外套。(圖/品牌提供)



TOD’S 2022春夏系列充滿活潑的撞色系,延續品牌經典紳士形象,遇上肖戰則碰撞出多種花火,他演繹的第一套造型是米色大衣與長褲,優雅的色系下,手肘「Gommino豆豆皮墊」巧妙將品牌經典豆豆鞋元素移至外套;搭配上豆豆質感的麂皮踝靴系列,增加搶眼看點。品牌更將「T-Lion印花」注入拼接運動外套當中,搭配上帆布後背包,整體風格休閒輕鬆許多。