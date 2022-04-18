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包．開箱／FENDI超小尺寸Peekaboo燒慘！　謝欣穎、曾之喬「1＋1」更萌

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▲FENDI熱門包款「Peekaboo ISeeU」新成員報到。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／專題報導

FENDI 熱門包款「Peekaboo ISeeU」終於有自己的家族了，秉持著裝得下可愛的原則，迎來了Petite 與 Micro尺寸，結合2022春夏多色一口氣玩轉成調色盤，連女星曾之喬、謝欣穎、劉品言都被收服，最小尺寸的Micro甚至可以成為卡夾與吊飾使用，跟著《ET FASHION》包開箱搶先看看絕美本尊！

「Peekaboo ISeeU」強勢來襲

▲Fendi 。（圖／品牌提供）

▲Peekaboo ISeeU在 2020年秋冬誕生 。（圖／品牌提供）

Peekaboo ISeeU在 2020年秋冬誕生，品牌將2009年春夏系列設計的 Peekaboo 包再進化，保留經典輪廓，為ISeeU加入了嶄新的手風琴褶造型，實用性和容量都升級，而且開袋時還會微微露出內襯，形成微笑的可愛效果，也成為女星們的大勢首選。

Peekaboo ISeeU Petite 與 Micro 全新包款

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲Petite以襯墊納帕皮革打造出硬挺包身 。（圖／品牌提供）

Peekaboo ISeeU Petite與配件Micro是本季的新成員，在原有的中款、小款基礎上更縮小。Petite以襯墊納帕皮革打造出硬挺包身，中間圍繞著雙轉鎖的上框架，並以可拆式肩帶提高實用性，色系選擇也是一大亮點，提供嬰兒藍、紫羅蘭紫、深蜜金色、含羞草黃等十二款亮色系的納帕皮革，

▲FENDI 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲FENDI 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲ Peekaboo ISeeU Petite與配件Micro是本季的新成員 。（圖／記者鮑璿安攝）

將經典 Peekaboo 包款縮小而創作出的 Peekaboo ISeeU Micro也有10款色系選擇，搭配可拆卸的金屬手柄、肩帶相當靈活，雖然奈米包款容量有限，但可掛在Petite上相加成為最萌組合，也可成為卡夾使用。

女星演繹Peekaboo ISeeU Petite

▲Fendi 。（圖／品牌提供）

▲Fendi 。（圖／品牌提供）

▲曾之喬與謝欣穎選擇焦糖色款式 。（圖／品牌提供）

FENDI Peekaboo ISeeU Petite也燒到一票女星，曾之喬與謝欣穎選擇焦糖色款式，兩人呈現出2種搭配方式，將Petite+Micro包組合吊掛或是分開拎，都有不同效果。劉品言則是演繹黑色款式，搭配飄逸線條洋裝，成為春夏搶眼造型。

▲Fendi 。（圖／品牌提供）

▲劉品言 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

包開箱, FENDI , Peekaboo, ISeeU, Petite , Micro

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